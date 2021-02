JA21 flyert in Emmen: 'Gaswinning Drenthe moet blijven'

De partij is een afsplitsing van Forum voor Democratie (FvD), nadat daar ruzie ontstond rondom FvD-leider Thierry Baudet. De lijsttrekker van JA21 is Joost Eerdmans en hij was vooral in Emmen om de boodschap te brengen. "Mensen zijn toch benieuwd wat een nieuwe partij brengt", aldus Eerdmans,

Veel standpunten van JA21 komen overeen met FvD. "Maar dan zonder een hoop gedoe en onze standpunten zijn beter", legt de lijsttrekker uit. "Ons coronabeleid is veel nuchterder."

'Gaswinning moet doorgaan'

In het 77 pagina's tellende verkiezingsprogramma komt het woord Drenthe niet voor, wel zijn er Drentse thema's. Zo is de partij er voorstander van om de gaswinning in Drentse gasvelden hoe dan ook door te laten gaan. "We gaan niet zomaar zonder gas leven." Ook als er nieuw gas gevonden wordt moet dat volgen JA21 worden gewonnen. "Maar wel met beleid."

Daarnaast wil de partij af van het beleid dat ervoor zorgt dat er 'tegen de wil van de bewoners' windmolens geplaatst worden.

Om de woningnood op te lossen wil JA21 een compleet nieuwe stad gaan bouwen. Die zou zo maar eens in Drenthe kunnen komen te staan. "Dat sluiten we niet uit, als de inwoners dat willen."