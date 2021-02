Inge Oosting (PvdA): 'Geluid van Drenthe moet in Den Haag gehoord worden'

"Plek 21 is een hoge plek, vroeger stond dat bij de PvdA garant voor het plaatsnemen in de Tweede Kamer", laat Oosting weten in het Radio Drenthe-programma Cassata. "En als je goed kijkt: Er wordt diversiteit nagestreefd er staat om-en-om een man en een vrouw. Ik zit bij de eerste twaalf vrouwen. Daar ben ik tevreden mee." Zelf gokt Oosting dat de PvdA 18 zetels zal gaan halen. Niet realistisch? "Je moet hoog inzetten", zegt ze strijdbaar, "dat doet toch iedereen?"

Nedersaksenlijn voor Lelylijn

Volgens Oosting staan er ook voor Drenthe belangrijke zaken in het PvdA-programma. "Bijvoorbeeld de Nedersaksenlijn, die spoorlijn is een ondergeschoven kindje. Daar maken wij ons als partij hard voor, want er liggen belangrijke plekken op die lijn voor Drenthe, en grote kansen. Ik pleit voor de Nedersaksenlijn, die heeft voor mij een hogere prioriteit dan de Lelylijn."

Inge Oosting vindt het belangrijk om als Drent verkozen te worden. Zeker omdat de PvdA de afgelopen regeerperiode niemand uit de regio in Den Haag had zitten, terwijl dat er de kabinetsperiode ervoor zelfs nog twee waren: Agnes Wolbert uit Annen en Harm Brouwer uit Eelderwolde.

"En dat mis je dan toch, dat je zomaar ineens niet iemand uit Drenthe bij de PvdA-Tweede Kamerfractie aan de jas kan trekken. Al was er de afgelopen periode zeker een open oor bij de fractie voor onze problemen", zegt Oosting. "We kregen natuurlijk maar negen zetels, we vielen fors terug van 38 zetels. Dan is de situatie toch ineens heel anders."

Aan de knoppen draaien

Den Haag is volgens Oosting de plek waar ze aan belangrijke knoppen kan draaien. "Na 2015 hebben gemeenten veel meer overgenomen van de landelijke overheid, maar je ziet het bij veel gemeenten nog misgaan", zegt Oosting. "Om daarover betere beslissingen te nemen, moet je in Den Haag zijn, de wedstrijd op een paar belangrijke thema's wordt daar gespeeld. En na elf jaar lokale politiek komt dit ineens op je pad, en daar zeg je dan geen nee tegen."

Ze hoopt in Den Haag echt iets te kunnen veranderen. "Daar ligt de essentie waar het veranderen moet. De verschillen tussen de Randstad en de regio worden groter. Drenthe moet als plattelandsregio goed leefbaar blijven, het geluid van Drenthe moet in Den Haag gehoord worden."

Het hele gesprek in Cassata met Inge Oosting is hier terug te luisteren.