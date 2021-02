Matchwinner Peńa: 'Ik ben weer terug'

Peña was met zijn treffer uiteindelijk matchwinner en vertelde dat er in de kleedkamer een klein feestje was gevierd na het laatste fluitsignaal. De eerste competitietreffer zorgde voor opluchting bij de Peruaan. "Ik denk dat ik weer terugben." Datzelfde geldt voor FC Emmen, aldus de nummer 10. "Als we deze lijn doortrekken en volgende week ook winnen dan ziet het er positief uit. Ik vind ook dat Emmen in de eredivisie hoort."

Verrips speelde zijn beste wedstrijd sinds zijn komst naar Drenthe. Met drie belangrijke reddingen had de doelman een groot aandeel in de zege. "Ik had vorige week twee keer beslissend kunnen zijn, maar was dat niet. Vandaag gelukkig wel."

Volgens Verrips was de zege verdiend. "Absoluut en eigenlijk had de zege, vooral op basis van de eerste helft, groter uit moeten vallen. Maar ook na rust kregen we voldoende kansen in de omschakeling."