XXL Transport Teijin Aramid aangekomen in Emmen

De tank is 12 meter hoog en heeft een doorsnee van bijna 10 meter. In twee delen wordt het vervoerd. Vooral de bochten duren lang. Verkeersborden moeten worden weggehaald, stoplichten verplaatst. Maar de tank is bijna op de plaats van bestemming.

Het transport nog onderweg (Rechten: Van Oost Media)

Productie uitbreiden

"Het is allemaal goed gegaan", zegt Groen. "We zijn vanmorgen om half 8 begonnen met het laden van de tanks op de trailers en om 10 uur zijn we uit Drachten vertrokken. Het is nu 8 uur 's avonds en we zijn er bijna."

Teijin Aramid wil de tank gebruiken voor de opslag van verdund zwavelzuur. De bedoeling is om de productiecapaciteit in Emmen met 25 procent uit te breiden. Het van oorsprong Japanse bedrijf maakt lichtgewicht, sterke en slijtvaste vezels, ook wel aramiden genoemd. Die worden onder meer gebruikt voor autobanden, remschijven en kogelvrije vesten.

Banen

Volgens Groen had het bedrijf aan het begin van de Coronacrisis te maken met een flinke dip. "We zien nu al herstel, maar deze investering is echt bedoeld voor de lange termijn, voor de toekomst van ons bedrijf."

Bij Teijin Aramid in Emmen werd vorig jaar zomer nog een reorganisatie aangekondigd. Daarbij zouden zo'n 140 banen komen te vervallen. "De uitbreiding van de productie waar deze tank onderdeel van is, zal in totaal tientallen banen opleveren in zowel Emmen als Delfzijl," aldus Groen.

