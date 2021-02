Een 'gewoon' document levert boek op over communistisch verzet in Drenthe

Als archivaris liep hij tegen een oud-krantenbericht aan over de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in 1935. Daar bleek een communist een zetel te krijgen in de gemeenteraad van Peize. "Dat kan niet, dacht ik als eerste", zegt Wim Ensing in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Ik ben geboren in Peize en het is daar heel rechts, daar is geen plek voor een linkse communist."

Hij is toen op zoek gegaan naar wie die man was. Het bleek Piet Beuker te zijn en hij sprak daarover met diens dochter, Corine Beuker.

De omslag van boek (Rechten: Uitgeverij Van Gorcum)

Dat het boek geworden is wat het geworden is, komt niet door alleen het gesprek met de dochter van Beuker. "Een stagiair bij het Drents archief wist dat ik een boek wilde schrijven en die zei toen: 'Bel even met mijn neef, over onze opa.' Dat bleek te gaan over oud-raadslid Sjerp Weima uit Assen."

Sjerp Weima junior, zoals de neef van de stagiair heet, bleek te beschikken over een document. "Hij zei dat het maar een gewoon document is", zegt Ensing. "Maar het is een document met alle belevenissen van Sjerp Weima in de kampen in Nederland en Duitsland die hij heeft overleefd. Het was heel uitgebreid, 35 of 40 pagina's."

Daar bleek uiteindelijk uit dat Weima is gearresteerd tijdens Operation Barbarossa. "In Nederland werden 400 communisten gearresteerd, in Drenthe waren er 18 communisten." Het meest waardevolle uit het document bleken de namen die werden genoemd. Ensing heeft het hele document van voor tot achteren gelezen. "Ik moest van junior er wel een flinke borrel bij drinken. En na het lezen was ik heel gemotiveerd."

Ensing beschrijft in zijn boek alle communisten van Drenthe ten tijden van de oorlog. De lijst was volgens hem makkelijk te maken. De burgemeesters moesten namelijk voor de oorlog in kaart brengen welke mensen communist waren, omdat ze 'als gevaarlijk geacht werden'. "Die lijst moest worden verbrand voor de oorlog, maar dat deden ze niet allemaal. Ze vonden het wel een makkelijke manier om zo van de communisten af te komen", weet Ensing.

