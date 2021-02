Muzieklijst Harry's Blues zondag 28 februari 2021

James Steinle komt uit het zuiden van Texas, het oliegebied zeg maar, maar woonde ook jaren in Saoedi-Arabië en Duitsland. Hij is een man van de prairie en de olievelden. Hij kent het harde, ruige, leven dat daar bij hoort. In 2017 won hij een wedstrijd op het beroemde Kerrville Folk Festival en in 2018 debuteerde hij met South Texas Homecoming . Daarna volgde een live-album, opgenomen in één van Austin's beroemdste cluns The Hole in the Wall. In 2020 volgde What I came here for en in 2021 alweer een nieuw album, namelijk Cold German Mornings.