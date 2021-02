Jonge bomen krijgen tweede kans: 'Mensen worden er heel blij van'

"Het doel is om de biodiversiteit in Nederland te vergroten", legt Besselink uit. "Het moet allemaal een beetje wilder worden. Ieder jaar willen we proberen een miljoen bomen en planten op deze manier te verspreiden. Dat is toch prachtig?"

Aanhanger vol

In totaal zijn er tientallen locaties in Nederland waar mensen hun zaailingen en stekjes kunnen inleveren. Bij Besselink kunnen particulieren de zaailingen ook ophalen om zelf op hun erf of in hun tuin te planten. "Het is gratis. Mensen worden er ontzettend blij van. Ze komen dan met hun aanhanger en gaan weg met verschillende soorten bomen en planten."

Niet alle zaailingen die worden ingezameld, kunnen zomaar worden geplant. Sommige soorten komen hier van nature niet voor en kunnen bedreigend zijn voor andere planten. "Als die soorten wel worden ingeleverd, dan moet je zorgen dat ze in particuliere tuinen blijven en niet in een haag of bos belanden. Dat is niet de bedoeling. Dan krijg ik op mijn kop en zou ik mij diep schamen", legt Besselink uit.

Inkuilen

De bomen en struiken die niet direct worden opgehaald, worden ingekuild. "Anders drogen de wortels uit, zeker als de zon schijnt. Door een gleuf te graven, daar de zaailingen in te leggen en er een beetje aarde overheen te leggen, kan je ze langer bewaren."

Wie zelf nog jonge boompjes of struiken in de tuin heeft staan en ervan af wil: Besselink zamelt ze de komende weken nog in bij 'T Leeuwerikenveld in Emmen.