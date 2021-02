Rie Karmelk viert 105e verjaardag met draaiorgelmuziek

Karmelk, die in de jaren '60 in Oosterhesselen ging wonen, had zich in haar geboortestad jarenlang beziggehouden met het buurthuiswerk. Ze betrok samen met een oud-collega een boerderij in het dorp. In 1965 begonnen de vrouwen de eerste VVV in het dorp, die later naar Gees verhuisde.

Taart voor alle bewoners

Inmiddels woont Rie Karmelk al jaren in woonzorgcentrum De Etgaarde. Omdat een groot feest binnen in de zaal er vanwege het coronavirus niet inzat, werd de jarige op een alternatieve manier in het zonnetje gezet. Behalve dat zorgmedewerkers haar kamer hadden versierd, was er vandaag taart voor al haar medebewoners in De Etgaarde.

Karmelk behoort zonder twijfel bij de oudste inwoners van onze provincie. Vanwege haar uitzonderlijk hoge leeftijd had oud-buurvrouw Geertje Oldejans uit Oosterhesselen via Facebook een oproep gedaan een kaartje naar de jarige Karmelk te sturen. "Ze heeft meer dan honderd kaarten gekregen. Heel mooi! We hebben al een deel samen bekeken, maar we zijn er nog niet door", lacht ze.

'Nog een poosje blijven'

Het zicht en gehoor van Rie Karmelk worden zo langzamerhand wat minder, zegt Oldejans, die wekelijks bij haar komt. Ook wordt ze de laatste maanden wat vergeetachtig, maar toch zit Karmelk niet bij de pakken neer, merkt haar oud-buurvrouw. "Van de week zei ze: 'Ik ben wel heel oud, maar ik wil nog wel een poosje blijven'."

