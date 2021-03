Jaar na eerste coronabesmetting: 'Pas toen drong impact door'

"Dat was niet per se schrikken, maar wel onverwacht", blikt Bouwmeester terug. "Tot dan toe was corona iets wat zich ver van je dagelijkse wereld afspeelde. Het was eerst vooral zichtbaar in China en Noord-Italië. Het was nog geen Nederlands probleem. Pas toen kregen we in de gaten dat het wel degelijk zijn impact in Nederland zou hebben."

Telefoontje van de GGD

Het begint voor de burgemeester met een telefoontje van de directeur Publieke Gezondheid van de GGD. Die vertelt hem zaterdag 29 februari dat een inwoner van de gemeente Coevorden coronaklachten heeft. Er is een test gedaan en de resultaten daarvan worden een dag later bekend. Op dat moment zijn er alleen nog maar coronabesmettingen in het zuiden van het land.

Zondagochtend 1 maart 2020. De test van de Dalenaar, die naar een carnavalsviering in Zuid-Nederland is geweest, is positief. Corona doet zijn intrede in de gemeente Coevorden en burgemeester Bouwmeester bespreekt op het gemeentehuis met de GGD en communicatiemedewerkers hoe ermee om te gaan. Het kabinet en het RIVM houden die middag een persconferentie, waarin ook wordt benoemd dat Coevorden een inwoner met corona heeft. Bouwmeester kan niet achterblijven.

Bouwmeester geflankeerd door GGD Drenthe-directeur Karin Eeken en arts Ivar van Dijk (Rechten: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

"We moesten kenbaar maken dat het geval in Coevorden iemand uit Dalen betrof. Dat nieuws ging ook al rond in buurtapps in het dorp, dus het was belangrijk om de media uit te nodigen voor een persconferentie", aldus Bouwmeester.

'Nog niet veel over doorgedacht'

De reacties zijn over het algemeen mild op dat moment. "Drenten zijn nuchter, maar er was toch ook wel wat zorg", vertelt de burgemeester. "Het bedrijf waar de Dalenaar werkt, vroeg zich af wat het moest doen en ik heb mijn collega in Hardenberg ingelicht, want de besmette persoon was toen in al zieke conditie in het ziekenhuis daar geweest. Het virus kon zich daar dus ook verspreiden. Dan merk je wel dat het een scenario was waar toen nog niet veel over doorgedacht was."

"Je houdt je vooral vast aan de adviezen van de gezondheidszorg", vervolgt Bouwmeester. "Dus een patiënt goed isoleren en zorgen dat het bron- en contactonderzoek kan plaatsvinden. Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Er was niet veel commotie of onrust in de gemeente hierdoor. Ook door de landelijke maatregelen van toen dachten we dat het wel mee zou vallen. Wie had kunnen vermoeden dat we een jaar later een waanzinnig jaar achter de rug hebben en er nog niet van af zijn?"

'Begripvol en constructief'

Burgemeester Bouwmeester is te spreken over de manier waarop er met corona en de coronamaatregelen om wordt gegaan. "De gemeente Coevorden kent in verhouding tot andere gemeenten niet veel besmettingen. Over de naleving van de maatregelen is wel eens een boos woord gevallen, maar dat is meer uitzondering dan regel. Men stelt zich vooral begripvol en constructief op."

"Het vraagt veel van de samenleving en het is vooral van belang om er samen voor te zorgen dat het hanteerbaar blijft. Er zal wel weer een betere tijd aanbreken. Er is maar één manier om hieruit te komen en dat is om als gezamenlijke overheden een consistente lijn te hanteren", aldus Bouwmeester.

Afscheid op afstand?

Tot slot ook een vooruitblik. In oktober neemt Bouwmeester na bijna achttien jaar afscheid als burgemeester. Hoe zal dat gaan? "Ik hoop echt dat we tegen die tijd weer een beetje naar 'normaal' zijn teruggekeerd. Ik moet er niet aan denken om al zwaaiend langs de kant van de weg afscheid te nemen en dat mensen dan in auto's langsrijden. Maar als dat dan moet, dan moet dat."

De burgemeester is voorzichtiger geworden in zijn uitspraken: "Het is reëel om een slag om de arm te houden, want het zou zomaar kunnen dat we dan nog steeds in de coronabeperkingen zitten."