Eén jaar, vele maatregelen en 27.551 Drentse coronabesmettingen verder

We zijn een jaar verder en volgens het RIVM zijn inmiddels 27.551 Drenten besmet of besmet geweest. 287 Drenten zijn overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Het RIVM, de GGD, wij allemaal wisten nog nauwelijks iets over het virus en de ziekte die het veroorzaakt. Covid-19 werd 't genoemd: COrona VIrus Disease 2019, daar komt de naam vandaan. Wat we wisten, kwam grotendeels van de berichten uit China en Italië. Maar zelfs Italië, waar de uitbraak op 31 januari was begonnen, leek toen nog ver van ons Drentse bed. Maar met wintersporters reisde het virus door heel Europa.

Carnaval in Brabant

In eigen land was het carnavalsfeest in het zuiden het begin van de uitbraak, zo leerden we later. En zo kwam ook de eerste Drentse besmetting tot stand. De man uit Dalen had drie dagen carnaval gevierd in Tilburg. En daar in de buurt, in Loon op Zand, was Joost Boons de eerste patiënt in Nederland bij wie het virus was gevonden. De Dalenaar was niet in dezelfde kroegen geweest als die allereerste patiënt, dus daar zag het RIVM geen link tussen.

De man die het virus had meegebracht - of eigenlijk meegekregen - was na zijn besmetting nog op zijn werk in Coevorden geweest. Wist hij veel - net als iedereen trouwens. Nummer twee in onze provincie was een collega.

Eerste golf

Het aantal besmettingen breidt zich uit. De cijfers lopen op en Nederland glijdt de eerste golf in. In Drenthe blijft het aantal nieuwe besmettingen lang laag. Maar de intelligente lockdown, die halverwege maart wordt afgekondigd, geldt voor het hele land, dus ook in onze provincie.

Begin maart worden al de eerste bijeenkomsten in Drenthe afgelast. De oorlogsherdenkingen in Klazienaveen en Kamp Westerbork gaan niet door - juist in het 75ste vrijheidsjaar.

Al eerder zien we in supermarkt Albert Heijn in Paterswolde de eerste spatschermen verschijnen. Een medewerker van het WZA begint zelf mondkapjes te maken. Er komen inzamelingsacties voor onder meer mondkapjes, om zorgverleners beter te beschermen. En ook in Drenthe wordt geklapt voor helden van de zorg.

Half maart komen de eerste harde maatregelen: de cafés en restaurants moeten zondagavond 15 maart sluiten en de dag erna gaan de scholen niet meer open. Het is het begin van een zware tijd voor horeca, docenten, scholieren en ook theaters, musea en bioscopen.

Niet meer op bezoek

Tijdens die eerste lockdown gaan ook de zieken- en verpleeghuizen 'op slot'. Even op bezoek bij vader, moeder, opa of oma is er niet meer bij, en de eenzaamheid slaat toe. We doen wat we kunnen: er komen hoogwerkers aan te pas om toch nog iets van contact te hebben. Leerkrachten ontdekken het online lesgeven en er ontstaan talloze buurtinitiatieven om elkaar te helpen: naoberschap in haar beste vorm, zou je kunnen zeggen.

Het aantal besmettingen in Drenthe blijft tijdens de eerste golf laag in vergelijking met de rest van het land. Het aantal ziekenhuisopnames ook, na een piek eind maart. Op 1 mei zijn 476 Drenten besmet geraakt en zijn 31 provinciegenoten overleden aan Covid-19. Emmen en Hoogeveen zijn dan al herkenbaar als 'hotspots' in Drenthe, al steken ook daar de cijfers gunstig af ten opzichte van vergelijkbare steden in het land.

Toch zetten ook de noordelijke ziekenhuizen zich schrap, omdat de ziekenhuizen in het zuiden overlopen. Onder meer het WZA vangt Brabantse patiënten op en na een oproep komen er honderden Drentse kaartjes bij het ziekenhuis binnen voor de zieke Brabanders.

Stiller en blauwer

Doordat we thuis werken en vrijwel niet meer vliegen wordt het steeds stiller. En als we naar boven kijken zien we een steeds blauwere lucht: de vervuiling verdwijnt. Maar daarmee is het goede nieuws ook wel zo'n beetje verteld.

Het duurt tot in mei voor Treant Zorggroep de 'normale' zorg in de ziekenhuizen weer op grotere schaal oppakt. Die was een tijdlang op een laag pitje gezet omdat het druk was met coronapatiënten. De ziekenhuizen hebben dan al een coronatent voor de deur, waar de coronapatiënten worden gescheiden van de andere patiënten.

In april opent de GGD de eerste teststraat in Assen. In de maanden erna wordt de testcapaciteit uitgebreid, met testlocaties in Emmen, Meppel en Hoogeveen en een grotere teststraat bij het TT Circuit.

Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen krijgt een coronatent (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Zomer geeft lucht

Het wordt stilaan zomer. Het aantal besmettingen loopt in Drenthe wel op, maar het tempo blijft laag. De terrassen mogen op 1 juni weer open, tot opluchting van zowel de horeca als de klandizie. Maar groot feest is het nog niet: de TT in Assen gaat eind juni niet door: evenementen blijven taboe.

Het zomergevoel neemt de plek van het lockdowngevoel in. We mogen nog niet zoveel, maar het lijkt al best veel. Drenthe loopt vol met vakantiegangers die het buitenland mijden, al dan niet gedwongen. De toeristen ontdekken de misschien wel mooiste provincie van Nederland. De horeca, campings, bungalowparken, ze krijgen allemaal de kans nog iets van het verloren voorseizoen in te halen.

Bezoekers van het terras bij Ermerstrand genieten langs het water (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Maar helaas, zoals elke zomer duurt ook deze niet eeuwig. Dat is ook te merken aan het aantal coronabesmettingen: er is een tweede golf op komst. Vanaf eind september is dat ook in Drenthe goed te merken. Onze provincie is een van de regio's waar de Coronamelder-app getest kan worden: de telefoon houdt anoniem bij of je langere tijd bij een besmet persoon in de buurt bent geweest.

Hoewel de scholen na de zomer wel weer aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen, besluit het Dr. Nassau College in Assen dat leerlingen verplicht een mondkapje moeten dragen. De directie wil het risico niet nemen dat leerlingen na de vakantie het virus de school in brengen.

Pas in het najaar sloeg corona echt toe in Drenthe (Rechten: RIVM)

In Hoogeveen gaat horecapersoneel aan de slag in de zorg. Het is allemaal de voorbode van een zware lockdown die op 14 december wordt afgekondigd. De meeste winkels moeten dicht, net als opnieuw de horeca, scholen, sportscholen, kappers: het was nog nooit zo stil op straat. Op die maandag de 14e willen veel mensen nog snel kerstinkopen doen voordat de winkels voor onbepaalde tijd dichtgaan. In Meppel wordt de binnenstad afgesloten vanwege de grote drukte.

Het nieuwe jaar gaan we zonder vuurwerk in. Carbidschieten mag nog wel, maar onder zo'n strenge voorwaarden dat ook dat heel anders is dan normaal. In Nieuw-Buinen wordt het creatief opgelost: niet knallen maar karren. Met oude auto's gaat een groep vrienden los in een weiland. Eigenlijk ook best tof. En 's avonds gewoon bij pa en ma op de bank.

Beetje open

Drenthe zucht onder de lockdown, net als de rest van het land. Op 23 januari komt er nog een avondklok bij: na negenen mag je niet meer zonder goede reden de straat op. De hond uitlaten is wel zo'n reden, net als werk en mantelzorg. Half februari heeft de politie een kleine 400 boetes uitgedeeld aan Drenten die toch naar buiten gingen.

Ondernemers zijn er wel klaar mee. Klazienaveen haalt het landelijke nieuws door de aankondiging van zo'n honderd winkeliers dat zij hun zaak openen op 2 maart - lockdown of niet. De gemeente Emmen heeft begrip en sympathie voor de actie, maar burgemeester Van Oosterhout zegt niet anders te kunnen dat te handhaven.

Voor de winkels komen er binnen de regels een paar openingen. Click & collect wordt opeens ook in Drenthe een dagelijkse uitdrukking: bestellen en later afhalen bij je lokale winkelier. En het winkelen op afspraak doet zijn intrede.

Vaccineren

Inmiddels is het vaccinatieprogramma ook in Drenthe redelijk op stoom. Begin januari gaat de eerste prik in een Drentse arm. Op 23 februari meldt de GGD dat er 24.686 prikken zijn gezet. Dat betekent niet dat bijna 25.000 Drenten zijn gevaccineerd: dit aantal is een optelsom van eerste en tweede prikken.

De huisartsen zijn opgelucht als ze eindelijk kunnen beginnen op 23 januari: in een weekend worden bijna alle huisartsen gevaccineerd. De zorginstellingen beginnen niet veel later, Treant voorop.

De GGD, zorginstellingen en huisartsen kunnen en willen wel sneller, maar ze krijgen niet genoeg vaccins. Prikcapaciteit is er genoeg: het voormalige Fletcher Hotel in Emmen wordt priklocatie, en in de grote TT-teststraat kunnen tot 30.000 mensen per week worden getest of geprikt. In maart komt er nog een priklocatie van de GGD bij in Hoogeveen.

Toch moeten we het daarvan hebben: gestaag doorprikken, totdat er genoeg mensen gevaccineerd zijn en het virus onder controle is gebracht. En dan maar zien hoe de nieuwste versie van 'het nieuwe normaal' eruit gaat zien.

Hieronder kun je de tijdlijn terugkijken over het verloop van de coronacrisis tot eind 2020.

Dit was het allereerste artikel over corona in Drenthe op onze website: Bij een persoon in Dalen is het coronavirus geconstateerd. Dat maakt het RIVM zojuist bekend op een persconferentie. Het gaat om een man van middelbare leeftijd, bij de tweede test op het virus bleek dat hij corona heeft. Dat was om half drie vandaag, dat meldt GGD Drenthe. Hij heeft drie dagen carnaval gevierd in Tilburg. Het is onbekend of hij daar de besmetting heeft opgelopen, volgens het RIVM zijn er ook alternatieve verklaringen voor zijn besmetting. Tijdens het carnaval in Tilburg is de man niet in dezelfde kroeg geweest als de besmette man uit Loon op Zand. Daar is volgens het RIVM geen link tussen. Ze gaan er vanuit dat de man uit Loon op Zand besmet is geraakt in Noord-Italië. Er zijn in totaal drie nieuwe besmettingen bijgekomen, daarmee komt het totaal op tien. De besmettingen zijn in Amsterdam, de omgeving van Tilburg, Delft, Gorinchem en gemeente Coevorden.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Lees ook: