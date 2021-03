MHBOS: De Heerlijke van Heerkes

"Hier, op de bank." De middag van de omhaal begon minder voorspoedig voor Heerkes. In januari 2018 kwam hij er pas na rust in. "Toen stonden we 0-2 achter. Het was een belangrijke wedstrijd."

Inspiratie

In het seizoen 2017/2018 was vv Dalen in de race voor promotie naar de tweede klasse. In de tweede helft slingerde een teamgenoot van 'sub' Heerkes de bal vanaf de middellijn het strafschopgebied van de opponent uit Overijssel in. "De bal werd doorgekopt en ik stond met mijn rug naar het doel", herinnert Heerkes zich. "Toen was een omhaal de enige optie. Daar denk je niet lang over na."

'De Heerlijke van Heerkes' betekende niet alleen de aansluiting in het belangrijke thuisduel. Het zorgde voor inspiratie bij vv Dalen. Uiteindelijk werd de partij met 4-3 gewonnen. Heerkes over de omhaal: "Mijn teamgenoten wisten dat ik dit kon. Ik oefende op de training wel eens. Dat het tijdens een competitiewedstrijd, met de camera op de steiger, gebeurt is extra mooi. Ik heb na de tijd nog wel even gesproken met onze coach."

In 2019

In de lente die volgde werd vv Dalen pas in de derde en laatste ronde van de promotiestrijd uitgeschakeld. "Het was in meerdere opzichten een memorabel seizoen", glundert Heerkes nog even. Daarna besloot de docent te stoppen. Een seizoen later in 2019 promoveerde vv Dalen alsnog naar de tweede klasse.

Lees ook: