Scholen weer open: Dr. Nassau werkt toe naar volledige schoolweek

"Wij zetten vandaag voor de Asser locaties de laatste stappen in het regelen van vervangende ruimte", zegt bestuursvoorzitter Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassau College. "Ik heb vrijdagmiddag het huurcontract ondertekend voor een pand, het oude Noorderpoort-gebouw. Dat is heel modern en stond leeg."

"Daar gaan leerlingen van Penta in", vervolgt hij. "Ze hebben daar hun eigen docenten, een eigen conciërge en een eigen fietsenstalling. Daarmee haal je tweehonderd leerlingen uit de school, waardoor we dat gedeelte vrij hebben voor de overige leerlingen. Voor Quintus zijn we nog in onderhandeling."

Vijf dagen les?

Vorige week maakte het kabinet bekend dat middelbare scholen en het mbo weer les mogen geven. Alle leerlingen kunnen minimaal één dag per week weer fysiek naar school. Omdat leerlingen onderling anderhalve meter afstand moeten houden, moet een derde tot de helft van de Dr. Nassau-leerlingen ergens anders worden ondergebracht.

"Dat betekent dat de roosters omgegooid moeten worden", zegt Klaverkamp. De bestuursvoorzitter hoopt vandaag ook verder te komen met locaties in Aa en Hunze, Beilen en Norg. "Zodra dit zeker is, denk ik dat we roosters tot aan de zomervakantie gaan maken om ervoor te zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk - misschien wel vijf dagen in de week - naar school kunnen."

'Donderdag weer open'

Het Gomarus College in Assen gaat vandaag wel open, maar dat geldt lang niet voor iedere school. Veel Drentse scholen openen later deze week, zo ook de locaties van het Dr. Nassau College. Klaverkampt: "Wij hebben de maandag, dinsdag en woensdag na de vakantie nog nodig om dingen te regelen. Wij verwachten dat donderdag iedereen weer naar school kan."

