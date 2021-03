Zwartemeer is vandalisme in en rondom dorp spuugzat

Vernielde dug-outs op het sportpark en brandjes bij de schuilhutten bij het nieuwe waterbekken: de laatste tijd is regelmatig raak in Zwartemeer. De dorpsraad baalt van de vele vernielingen.

Het bestuur denkt daarom aan de inzet van een burgerwacht en cameratoezicht. "Dit gedrag is niet toelaatbaar en de daders moeten ook weten dat dit consequenties heeft", aldus Lies Hemme van Dorpsraad Zwartemeer.

Vuurtjes, glas en blik

Bij Hemme springen de tranen bijna in de ogen. Een aantal jaren geleden kreeg Zwartemeer er een fraai stukje natuur bij in de vorm van een fraai waterbekken langs de zuidrand van het dorp. Een aantal schuilhutten, eentje in de vorm van de pastoorsboerderij die er ooit stond, maakten het plaatje compleet. "Onverlaten hebben het riet uit de daken van een van de hutten gerukt. Ook worden er vuurtjes op het terrein gestookt."

De velden op het sportpark van de Zwartemeerse Boys worden ook niet ontzien. De dug-outs en de tribunes raakten beschadigd en met een crossmotor is een rondje gescheurd over een van de trainingsvelden. "Bebording is naar de knoppen en ook troffen we overal glas en blik aan." Onacceptabel, aldus Hemme.

Burgerwacht en camerabeveiliging

De wijkagent is op de hoogte gebracht, maar Hemme twijfelt of het doen van aangifte veel zin heeft. "Het kost veel tijd en levert waarschijnlijk niets op." Wel gaat de dorpsraad binnenkort in gesprek met de gemeente over camerabeveiliging en de inzet van een burgerwacht.

Zwartemeer wil een permanente oplossing. De vernielingen aan de velden en de rotzooi veroorzaakt veel frustratie bij de vrijwilligers, zegt Hemme.