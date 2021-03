Aantal woninginbraken gedaald, behalve in Midden-Drenthe en Assen

Het aantal woninginbraken in ons land is vorig jaar flink gedaald. De politie noteerde in 2020 bijna 31.000 gevallen, tegenover 39.500 in 2019. Dat is een daling van bijna een kwart, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in Drenthe liep het aantal inbraken in de meeste gemeenten terug. Maar Midden-Drenthe en Assen vormden de uitzondering op die regel. Midden-Drenthe kende de grootste stijging: daar werden afgelopen jaar 67 procent meer inbraken gepleegd dan in 2019. Dat jaar werd 45 keer ingebroken in een huis. Vorig jaar gebeurde het 75 keer. In Assen steeg het aantal woninginbraken met 42 procent, van 95 in 2019 naar 130 vorig jaar.

Of de daling door de coronapandemie komt, heeft het statistiekbureau niet onderzocht, maar het schrijft wel dat het 'aannemelijk is dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen'.

Meeste inbraken in Hoogeveen, minste in Borger-Odoorn

De meeste inbraken in huizen werden vorig jaar gepleegd in Hoogeveen, blijkt uit de CBS-cijfers. Het waren er 155. In 2019 waren het er nog 170, wat een daling van 9 procent betekent.

In Borger-Odoorn woonden mensen het afgelopen jaar het veiligst. Daar werden over het hele jaar maar vijftien inbraken gemeld bij de politie. De daling was in deze gemeente relatief gezien ook het grootst van de hele provincie: 57 procent. In 2019 werd 35 keer ingebroken.

Bekijk op dit kaartje hoe het in jouw gemeente zit:

Landelijk beeld

In driekwart van de gemeenten werd vorig jaar minder ingebroken. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en Eindhoven daalde dit aantal met ruim twintig procent.

Het overige kwart noteerde een stijging. Daarvan is Enschede de grootste: in de Twentse gemeente werd vorig jaar 430 keer ingebroken, tegenover 385 keer in 2019.

Meer cybercrime

Het statistiekbureau concludeert een 'scherpe daling van de traditionele vormen van criminaliteit'. Zo lieten het aantal gevallen van zakkenrollerij, woninginbraak en winkeldiefstal vorig jaar een daling zien. Tegelijkertijd registreerde de politie meer onlinecriminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken.