Twee Drentse coronapatiënten overleden, 87 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldt een jaar na de corona-uitbraak in Drenthe ook weer nieuwe sterfgevallen. In de gemeenten Emmen en in Noordenveld overleed een patiënt aan de gevolgen van het coronavirus. Verder werden vijf coronapatiënten uit verschillende gemeenten opgenomen in het ziekenhuis.

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen is opnieuw geregistreerd in de gemeente Emmen: het zijn vandaag 27, net als gisteren. In Midden-Drenthe werden elf inwoners positief getest. In de andere gemeenten bleef het aantal onder de tien.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 01-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 962 (+3) 5 15 Assen 2274 (+5) 41 12 Borger-Odoorn 1036 (+2) 21 (+1) 13 Coevorden 1979 (+6) 44 26 Emmen 5685 (+27) 97 (+2) 60 (+1) Hoogeveen 3306 (+9) 60 40 Meppel 1460 (+3) 20 24 Midden-Drenthe 1381 (+11) 27 (+1) 23 Noordenveld 980 (+5) 17 (+1) 22 (+1) Tynaarlo 1008 (+6) 15 20 Westerveld 593 (+3) 12 17 De Wolden 1203 (+7) 24 20 Onbekend 45 0 0

Landelijke besmettings- en sterftecijfers

Landelijk zijn het afgelopen etmaal 3826 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is ook onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 4545 positieve tests bij. Dat gemiddelde loopt de laatste weken weer wat op.

Gisteren meldde het RIVM ruim 4700 bevestigde besmettingen en op zaterdag bijna 5000.

Het aantal coronadoden steeg afgelopen etmaal met 22. Dat is voor een maandag een redelijk normaal aantal. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven.

Ziekenhuisopnamen

Voor de tweede dag op rij stijgt het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Zij behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 63 meer dan gisteren en 102 meer dan op zaterdag.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1375 coronapatiënten, 53 meer dan gisteren. De druk op de intensive cares is redelijk stabiel. Momenteel liggen daar 536 mensen met Covid-19, tien meer dan gisteren. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn afgelopen etmaal 175 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is onder het gemiddelde. In de afgelopen zeven dagen belandden gemiddeld 201 coronapatiënten per dag op een intensive care of verpleegafdeling.