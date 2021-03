Dorpen bij GZI-locatie Emmen vrezen overlast door vrachtverkeer

De NAM trok bijna drie jaar geleden uit de stekker uit GZI-fabriek nabij Nieuw-Dordrecht. Sindsdien is het terrein ontmanteld en wordt er gezocht naar een nieuwe invulling. Moederbedrijf Shell wil graag een waterstoffabriek bouwen. Een tweede optie die nader bekeken wordt, betreft biogas. Door vergassing of vergisting uit afvalstromen moet groen gas worden gegenereerd.

Honderd vrachtwagens

Over dat laatste maken de drie dorpen zich vooral zorgen. "Het is nog niet helemaal duidelijk wat er gaat komen", reageert dorpsvoorzitter Berend Snoek van Nieuw-Dordrecht. "Mogelijk komt er straks een biovergister. We hebben begrepen dat dit kan leiden tot wel honderd vrachtwagenbewegingen van en naar de GZI-locatie. Die zullen straks allemaal langs onze dorpen moeten komen via de snelweg A37 en de weg Emmen-Klazienaveen."

De drie dorpen vrezen extra verkeersdruk met als gevolg meer geluidshinder en meer onveiligheid op de weg.

De komst van een biovergister of groene vergasser brengt ook mogelijke stankoverlast met zich mee. "Dat is afhankelijk van wat er gebruikt wordt om de installatie te voeden. Maar stel, het wordt slachtafval...", sombert Snoek.

Kritische blik

Hij benadrukt dat de dorpen niet tegen de komst van een biovergister zijn. "Er moet wat gebeuren op het gebied van de omslag van fossiele naar groene energie. Wij willen straks alleen niet met de nadelen zitten. We volgen alle ontwikkelingen daarom met kritische blik."

Als er in de toekomst knopen worden doorgehakt over de invulling van het GZI-terrein, dan willen de drie dorpen daar een stem in hebben, vervolgt Snoek. "Want de energy-hub komt in onze achtertuin te liggen."

Ook kansen

Inmiddels hebben de drie dorpsbesturen hun bedenkingen in een brief met de gemeente gedeeld. Naast zorgen zien ze ook wel kansen. Snoek: "Als de waterstoffabriek er straks komt, zouden wij graag mee willen profiteren. Hoe? Het zou toch mooi zijn als wij de eerste dorpen van Drenthe en mogelijk van Noord-Nederland zijn die volledig op waterstof draaien?"