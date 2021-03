Unieke afvalkraam rijdt vanaf nu door gemeente Noordenveld

Noordenveld is, in navolging van de gemeente Gooi en Vechtstreek, de tweede gemeente die met een mobiel brengstation is begonnen. Wethouder Jeroen Westendorp is er trots op. "Het huidige brengstation wordt door onze inwoners goed gebruikt. Toch belanden er veel afvalstromen in de grijze container, die daar niet thuishoren", aldus Westendorp. "Denk aan textiel, metalen en plastics. Met het mobiele brengstation proberen wij afvalscheiden nog laagdrempeliger te maken."

Kostenbesparing

Naast de milieuwinst die betere afvalscheiding oplevert, zit er ook een financieel voordeel aan. "Het afval dat in de grijze container komt, wordt verbrand. Als gemeente betalen wij daar kosten voor. Bovendien is er een behoorlijke verbrandingsbelasting. Als wij de kosten voor dit alles kunnen verlagen, heeft de inwoner daar profijt van", stelt de wethouder.

Het in Almelo ontwikkelde mobiele brengstation komt maandelijks op zeven verschillende plekken in de gemeente Noordenveld te staan. Het is daarbij niet de bedoeling dat mensen met karren vol afval aan komen zetten. "Het gaat echt om dat kleine restje afval waarvoor men nu niet zo snel het tripje naar het brengstation in Roden zou maken", benadrukt Jan Louwes, afdelingsmanager beheer van de gemeente Noordenveld. "Hooguit een tas vol afval. We zien in de praktijk dat men dit soms gemakshalve in de grijze container gooit."

Niet lui

Met luiheid heeft dat volgens wethouder Westendorp weinig te maken. "Men doet het in Noordenveld juist heel goed", zegt hij. "Maar we zien nog steeds grondstoffen die verdwijnen in het grijs. Door de inzameling met een brengstation dichtbij laagdrempeliger te maken, hopen we het straks nóg beter te gaan doen."

Het wisselende brengstation sluit verder aan op de ambitie van de gemeente Noordenveld om dicht bij haar inwoners te staan. Zo begon zij in 2019 met 'wijkgericht werken' om telkens vaste gezichten in bepaalde gebieden in de gemeente te hebben.

Proef

Het project loopt eerst voor één jaar. Volgens Westendorp is het project geslaagd wanneer er aantoonbaar minder afval in de grijze container belandt. "We kunnen dat jaarlijks meten op basis van een sorteeranalyse. Uit die cijfers blijkt ook dat er stromen in de container belanden, die daar niet thuishoren. Met deze analyse kunnen wij in de gaten houden welk effect het mobiele brengstation heeft."

Het mobiele brengstation is voorzien van zonnepanelen waarmee het haar eigen stroom opwekt. De gemeente Noordenveld inventariseert de komende tijd op welke plekken het brengstation het beste kan komen te staan. "Daarover zijn we in gesprek met dorpen en buurtschappen. We willen zo dicht mogelijk bij de inwoners komen."