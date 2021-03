Reestdal-pelikaan kan van vogelaarslijstjes worden geschrapt

De roze pelikaan die twee jaar geleden neerstreek in het Reestdal, op de grens van Drenthe en Overijssel, kan van lijstjes van vogelaars worden geschrapt. De komst van de pelikaan in het Reestdal zorgde in december 2019 voor opwinding onder vogelaars. De joekel van een vogel, die normaal alleen in Zuidoost-Europa voorkomt, leek zich op zijn gemak te voelen in het Reestdal. Tientallen ooievaars van De Lokkerij in De Wijk hielden de vogel gezelschap en ondertussen werd de pelikaan door honderden vogelaars gezien.

Tot september vorig jaar bleef de pelikaan in het Reestdal hangen. Soms was-ie een paar dagen weg, maar hij kwam steeds terug. Tot halverwege september. Op 15 september werd de pelikaan hoog boven Vianen waargenomen, waar het dier met een groep ooievaars naar het zuiden vloog. Sindsdien is de vogel letterlijk gevlogen.

Bewijs inleveren

In ons land worden extreem zeldzame vogels zoals deze roze pelikaan beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Zij houden bij of de soort al dan niet in ons land gezien is. Als je bijvoorbeeld een paradijswida in je tuin ziet en wilt dat deze vogel erkend wordt als nieuwe Nederlandse vogelsoort, moet je daarvoor bewijs inleveren bij de CDNA. Denk aan foto's, tekeningen of een beschrijving van het gedrag het dier. De commissie bekijkt dan of de vogelsoort op het lijstje komt met vogels die in ons land gezien zijn.

Maar de pelikaan in het Reestdal is niet door die selectie gekomen. "De vogel verbleef het grootste gedeelte van zijn verblijf in Nederland in het directe gezelschap van ooievaars uit ooievaarsdorp De Lokkerij in het Reestdal. Ook in Duitsland verbleef de vogel vrijwel altijd tussen ooievaars. Uiteindelijk is de pelikaan met een grote groep ooievaars zuidwaarts vertrokken. De combinatie van de consistente en de afwijkende gezelschapskeuze, het veelvuldig opduiken op atypische pelikaanplekken, bijvoorbeeld op ooievaarsnestpalen en in De Lokkerij zelf, deed uiteindelijk de balans uitslaan naar niet-aanvaarden", luidde het CDNA-commentaar.

Welke regels gelden bij het tellen?

En dus kan er één soort worden weggestreept van de lijstjes van veel soortenjagers - zelf gebruiken ze liever de term twitchers - in 2019 en 2020. Want de regels zijn streng en een ontsnapte vogelsoort telt niet mee. Het gaat zelfs zo ver, dat een vogelsoort als de fazant niet meetelt op de lijstjes, want die komt oorspronkelijk niet in ons land voor.

De raaf telt bijvoorbeeld weer wel mee, ook al is die vogel uitgezet. De raaf kwam hier oorspronkelijk namelijk wel voor. Verder moet de vogel in leven zijn, maar als hij gepakt is door bijvoorbeeld een roofvogel, mag je de vogel wel op je lijstje zetten zolang hij nog leeft. Kortom, de telregels steken nogal nauw.

Wilde pelikaan in Nederland

De roze pelikaan van het Reestdal is dus niet erkend door de CDNA. Maar in het verleden zijn ook pelikanen in ons land gezien die wél erkend zijn. In totaal gaat het om tien pelikanen, waarvan eentje in Drenthe werd waargenomen. In november 1987 werd een pelikaan gezien in de buurt van Havelte. In een verder verleden waren er ook ook pelikanen die in ons land in het wild gebroed hebben. Bij archeologische opgravingen bij Uitgeest zijn botten gevonden van een kroeskoppelikaan.

