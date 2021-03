Gomarus College in Assen weer gevuld met leerlingen

"Ontzettend fijn om elkaar weer in het echt te zien en fysiek les te geven", zegt teamleider Andrea Hiemstra. "We zijn al op tijd begonnen met overleggen. We dachten: of we nou 1 maart of 15 maart opengaan, er moet een plan komen. Afgelopen vrijdag hebben we de puntjes op de i gezet en daarom konden we vandaag al open."

En ook het gros van de leerlingen is blij om weer naar school te mogen. "Echt weer bezig zijn met het sociale, dat heb ik gemist. Mijn vrienden en vriendinnen weer zien is ook heel fijn", zegt brugklasser Suzanne de Heer. Haar klasgenoot Erwin Weening zegt lachend dat hij het thuis leuker vond. "Dan hoefde ik niet naar school te fietsen. Dan kon ik zo mijn bed uit, kleren uit en achter de laptop." Maar hij geeft toe dat hij op school wel meer lesstof tot zich neemt dan thuis. En ook Erwin vindt het fijn om zijn vrienden weer te zien.

Elke dag naar school

De leerlingen krijgen elke dag vier tot zes lesuren op school. Bij te grote groepen worden de leerlingen verdeeld over twee lokalen. In het ene lokaal staat de leraar, het andere kijkt mee via een groot scherm. In het volgende lesuur staat de leerkracht voor de andere helft van de groep. De leerlingen hebben een vast lokaal, terwijl de docenten elkaar afwisselen. "Ja dat was wel even een grote puzzel", zegt Hiemstra. "We hebben ook echt keuzes moeten maken. Welke lessen geef je bijvoorbeeld wel en welke niet? Zo geven we geen praktijklessen om meer ruimte te maken voor de leerlingen. Het was een puzzel maar het is gelukkig gelukt."

De leerlingen blijven dus de hele tijd in hetzelfde lokaal, ook in de pauze. Sterker nog, ze kunnen niet eens naar de aula, want ook die is omgetoverd tot leslokaal. "We willen dat alle leerlingen in ieder geval een keer in de week met de hele klas les hebben. Dat is ook belangrijk voor de contacten onderling. In de aula kunnen we veertig leerlingen kwijt, dus dat is ideaal", vindt Hiemstra. De kinderen krijgen dan les van hun eigen mentor. Daarnaast hebben ze ook met de hele klas tegelijk gym, buiten en op anderhalve meter afstand van elkaar.

Ondanks dat het met de technologie allemaal nog een beetje wennen is en leerkrachten soms even kwijt zijn naar welk lokaal ze moeten, is iedereen blij om weer op school te zijn. Al moppert Erwin nog een beetje. "Ik hou gewoon heel erg van gamen, dat kon ik thuis tussen de lessen door doen. En nu niet meer."