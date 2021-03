Max Weering leeft komend seizoen zijn American Dream

"Dit is wel een jongensdroom", reageert Weering enthousiast. "Het team zit in de buurt van Miami. Dat is een mooie omgeving. Ik leef echt een beetje m'n American Dream", zegt de Drentse coureur. "Samen met m'n monteur werd ik benaderd door het Amerikaanse team dat vorig jaar nog in de Porsche-Cup uitkwam. Omdat ik nog jong ben en wij vorig jaar al ervaring hebben opgedaan in het Europese Lamborghini kampioenschap gaan wij dit nieuwe team op weg helpen. Zo kunnen we zelf ook racen. Zo ontstaat er een win-win-situatie", verklaart Weering.

Veel reizen

Om beide klassementen te combineren zal hij veel moeten reizen. Inclusief de finale bestaat het Europese klassement uit zes race-weekenden. Dat betekent twaalf races. Voor het Noord-Amerikaanse klassement komen daar nog eens vijf weekenden, dus tien races, bij.

"Het zal best even wennen zijn voor mij om in Amerika te rijden. De circuits daar hebben vaak meer hobbels en het asfalt ligt er niet zo strak in als in Europa. Ik ben al een tijdje aan het trainen op de simulator. Maar als ik straks in Amerika ben, zal ik pas écht ervaren hoe het is."

Autocoureur Max Weering (Rechten: Max Weering)

620 pk

Weering rijdt in een Lamborghini Huracan Super Trofeo LP620-2. Een auto die speciaal is gemaakt voor het racen en niet voor op straat. Met 620 pk valt deze auto in de categorie van de snelste cup-auto's. De auto hoeft niet heel de wereld over te reizen. Zowel in Europa als in Amerika staat er een auto klaar voor de Drentse coureur.

Seizoenstart

Weering kan niet wachten tot hij weer aan de bak mag. "Vanaf 13 maart trek ik twee weken door Europa om op verschillende plekken te testen. En op 16 april begint mijn Europese wedstrijdseizoen in Italië op het circuit van Monza. Vervolgens moet ik me op 21 mei voor de eerste races in Amerika melden. In de Texaanse hoofdstad Austin, op het Circuit of the Americas (COTA), maak ik m'n Amerikaanse debuut. En een week later sta ik alweer in Portugal aan de start", besluit Weering.

Racecarrière

De Drentse coureur zat op z'n derde al voor het eerst in een kart. Hij won verschillende nationale titels. Na een onderbreking van een jaar maakte hij op z'n zestiende de overstap naar de autosport. Via een fun-klasse kwam hij in de Supercar Challenge terecht en vorig jaar maakte hij dus zijn debuut in de Europese strijd om de Lamborghini Super Trofeo. Z'n MBO-opleiding voor autohandelaar heeft hij inmiddels afgerond. Hierdoor heeft Weering zijn handen helemaal vrij voor het racen.

