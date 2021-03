Investeringsgeld van cultuurcomplex in Hoogeveen verdeeld

Het had dé culturele trekpleister van Hoogeveen moeten worden, maar door de financiële situatie van de gemeente werd het plan om een cultureel complex in Hoogeveen te realiseren stopgezet. De eindafrekening van het onderzoek is nu opgemaakt.

De drie partners, stichting Cultuurhuis Hoogeveen, de bibliotheek en de gemeente krijgen elk 35.000 euro; een deel van het bedrag dat deze partijen destijds zelf hadden geïnvesteerd. Voor het onderzoek van het project was bijna een half miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het idee was om De Tamboer te verbouwen zodat daar ook Het Podium, de bibliotheek, Verhalenwerf, Historische Kring en Scala Centrum voor de Kunsten in gehuisvest zouden worden. Maar daar ging dus een streep doorheen.

Verdeling van het geld

De partners van het project zijn blij dat ze een bedrag terugkrijgen. "De bibliotheek heeft een tekort, dat is geen geheim", vertelt Raquel Garcia, directeur van de bibliotheek in Hoogeveen. "Dat tekort wordt veroorzaakt door de korting van tien procent in de gemeentelijke subsidie. Dit bedrag zou ons kunnen helpen om het begrotingsgat te dichten."

Daarnaast hoopt Garcia dat het bedrag ook kan worden ingezet waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. "Wij willen het investeren in de programmering van de bibliotheek. Dat zou wel bijdragen aan de continuïteit van onze dienstverlening."

Ook directeur Pieter-Bas Rebers van de Tamboer (stichting Cultuurhuis Hoogeveen) is tevreden met het bedrag. "Het is mooi dat we een gedeelte terugkrijgen", vertelt hij. "Als je nu vraagt hoe we het bedrag precies gaan besteden, moet ik je helaas teleurstellen. Dat weten we zelf ook nog niet. In de toekomst willen we met de gemeente blijven samenwerken. We gaan uitzoeken hoe we dat beter kunnen doen."

Cultuurvisie

Wethouder Janita Tabak laat weten dat het bedrag van de gemeente terug zal vloeien in de algemene reserves. Er staat nu een nieuwe opdracht te wachten. "We zijn bezig met het maken van een cultuurvisie. Dat doen we samen met de gesubsidieerde organisaties, zoals de bibliotheek en de Tamboer", vertelt Tabak. "We willen een toekomstbestendige culturele basis realiseren voor Hoogeveen. De inwoner moet zich herkennen in de programmering van die instellingen."

De gemeente wil iedereen benaderen die iets te maken heeft met het culturele veld. Voor de zomer wordt er een cultuurvisie gepresenteerd aan de raad.