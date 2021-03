Het lekt al ‘enige tijd’ in parkeergarage Willinkplein in Emmen

Het doet denken aan het neerzetten van potten en pannen tijdens een flinke regenbui op een gammel dak: de blauwe plastic tonnetjes die zijn geplaatst in de vorig jaar opgeleverde parkeergarage aan het Willinkplein in Emmen. Deze vangen het water op dat hier en daar bruine sporen achterlaat op het lelieblanke beton.

Woordvoerder Inge Frieso van de gemeente Emmen bevestigt dat er sprake is van lekkage bij zware regenval. "Momenteel doen we onderzoek naar de oorzaak. Zodra dit bekend is, gaat de aannemer (in dit geval Akor) het lekken stoppen."

Tot die tijd kan er ook nog niets gezegd worden over de financiële schade. "Het reparatiewerk komt in ieder geval voor rekening van de aannemer. Dat hebben we zo afgesproken." De lekkage zou volgens bronnen al spelen sinds de opening van de garage in het voorjaar van 2020. Frieso kan dit niet bevestigen, behalve dat het probleem al 'een tijdje' speelt.

Zowel bij de slagbomen als bij het trappenhuis, dat naar de nieuwbouw aan het Raadhuisplein leidt, zijn de blauwe bakken geplaatst.

Uitbreiding

De parkeergarage werd vorig jaar uitgebreid met 165 parkeerplaatsen naar in totaal 673. Vanaf de Hondsrugweg kunnen bezoekers de parkeergarage in- en uitrijden.

In 2016 lekte er ook water in de parkeergarage onder het Raadhuisplein. Toen werd bij werkzaamheden een elektriciteitsbuis is geraakt, waardoor het water z'n weg naar beneden kon vinden.