Daniël Lohues en Rosa da Silva maken kans op Annie M.G. Schmidtprijs

Da Silva en Lohues maken kans met 'Als het zo ver is'. Ze zijn niet de enige kanshebbers op de prijs. Ook het cabaretduo Yentl en de Boer ('Het is begonnen'), Jan Beuving en Tom Dicke ('De begrafenis van de waarheid'), Lisa Loeb ('Mijn odyssee'), Eva van Manen ('Omdat we verdergaan') en Flip Noorman ('De traditie') maken kans op de jaarlijkse prijs.

Tweede keer

Als Lohues in de prijzen valt, is het de tweede keer, want ook in 2006 sleepte hij de Annie M.G. Schmidtprijs in de wacht. Ook wijlen componist Martin van Dijk mocht zich al eens een Drentse winnaar van de onderscheiding noemen.

Eind deze maand wordt bekend wie de 29ste Annie M.G. Schmidtprijs wint.