Daniël Lohues en Rosa da Silva maken kans op de Annie M.G. Schmidtprijs

Da Silva, die uit Klazienaveen komt en Lohues uit Erica, maken samen kans op de prijs met 'Als het zo ver is', een lied uit het soloprogramma van Da Silva waar Lohues aan meeschreef.

De Drenten zijn niet de enige kanshebbers op de prijs. Ook het cabaretduo Yentl en de Boer ('Het is begonnen'), Jan Beuving en Tom Dicke ('De begrafenis van de waarheid'), Lisa Loeb ('Mijn Odyssee'), Eva van Manen ('Omdat we verdergaan') en Flip Noorman ('De traditie') maken kans op de jaarlijkse prijs.

Tweede keer

Als Lohues met Da Silva de prijs wint, is het de tweede keer dat hij deze landelijk bekende prijs in de wacht sleept. In 2006 kreeg hij ook al de Annie M.G. Schmidtprijs. Wijlen componist en pianist Martin van Dijk uit Klazienaveen werd ook twee keer winnaar van deze prestigieuze onderscheiding voor het beste theaterlied. Dat was in 1992 en 1996.

Rosa da Silva heeft ook al de nodige prijzen gewonnen. Ze kreeg in 2019 op het Amsterdams Kleinkunst Festival de AKF Sonneveldprijs voor haar avondvullende soloprogramma 'Daar moet je heen', en ook de AKF Publieksprijs.

Ook in de Drentse prijzen

Vorig jaar november won Daniël Lohues nog de grote Culturele Prijs van Drenthe. Maar door de corona kwam het nog niet tot een feestelijke uitreiking. Rosa da Silva kreeg in 2016 de Drentse Talentprijs Cultuur. Ze kreeg hem vanwege haar hoofdrol van Anne Frank in de theaterproductie Anne. Het was toen haar eerste prijs als actrice, en dat vond de Drentse een hele eer. "Wauw ik win een prijs, mijn eerste! En hopelijk komt er ooit nog eens een prijs bij", zei ze toen enthousiast.

Eind deze maand wordt bekend wie de 29ste Annie M.G. Schmidtprijs wint.