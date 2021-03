MHBOS: Vissen is een sport!

Het gaat volgens Bakker namelijk niet alleen om het materiaal. Er wordt namelijk flink getraind: "Je moet weten met welke situatie je te maken krijgt in een wedstrijd. Daarom maak ik veel trainingsuren aan de waterkant." Met een goede voorbereiding en de juiste kennis maak je namelijk meer kans om te vangen, is zijn onderbouwing.

"Je moet weten in wat voor soort water je vist en wat zich onder het wateroppervlak afspeelt. Hoe diep is het, wat voor vissen zitten er, en op welke diepte bevinden de vissen zich? Zo probeer je voor jezelf de beste uitgangspositie te bemachtigen voor de wedstrijd." De natuur laat zich echter niet dwingen en tijdens wedstrijden krijgen deelnemers een plek toegewezen. "Waar je dus precies komt te zitten, weet je nooit."

'No worms no glory'

Bakker weet waarover hij praat: "No worms, no glory is een term die vaak gebruikt wordt in het vissen", zegt hij. "Vaak gooi ik er dus een paar wormen bij, want die trekken dikkere vissen aan." Hij vindt het bijzonder dat vissen niet als sport wordt beschouwd. "Als mensen wisten hoeveel energie en tijd erin gaat zitten, zouden ze wel anders praten. Ik denk dat vissen op ons niveau behoorlijk intensief is. Je moet op EK's en WK's op en top voorbereid zijn. Het knopen, het juiste materiaal, het juiste voer, de juiste tactiek met elkaar bedenken en de uren aan de waterkant. Dit moet je wel een sport noemen en op EK- en WK-niveau zelfs topsport."

Tekst gaat verder onder de foto

Vliegvisser Gert Blaauw in zijn visuitrusting (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Vliegvissers Gert Blaauw en Ron de Bos delen Bakkers mening. Vliegvissen is alleen wel een hele andere tak van sport. Zo moet je eerst beschikken over een bepaalde werptechniek, wil je de vissen aan je haak slaan. "Iedereen kan het, maar je kunt het niet zomaar. Daar zit wel even tijd in", zegt Blaauw, die in een camouflagepak is uitgerust.

Als de flippers om de voeten geschoven zijn, drijven de mannen het water van de Baggelhuizerplas op in een bellyboat. "Daarmee kunnen we midden op het meer lekker vissen", verklaart Ron, die zich in een rood bootje heeft gewurmd. Al watertrappelend bewegen ze zich over het hele meer. Ondertussen worden de vliegjes over het water geworpen.

Tekst gaat verder onder de foto

Gert en Ron in hun bellyboats op de Baggelhuizerplas (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Bovendien vissen vliegvissers niet met levend aas als maden of pieren, maar met kunstaas dat eigenhandig gebonden wordt. "Het is de kunst om een levend of dood insect dusdanig te imiteren dat je daarmee een vis probeert te verleiden om te bijten. Er zijn duizenden manieren om deze 'vliegjes' na te maken. Het is dan aan jou om de juiste te vinden."

Als beide mannen een forel binnen hebben gehengeld, blijkt dat ze voor de juiste manier hebben gekozen. Florian zal inmiddels wel overtuigd zijn, al nodigen de mannen van vliegvisvereniging Noord-Nederland hem nog wel uit voor een middagje vissen: "Ik zou zeggen: Florian, kom eens langs. Dan zetten we je in een bellyboat", zegt Blaauw. Hopelijk staat er dan windkracht zes, dan laten we je eens even peddelen. Met de techniek en het vissen erbij en dan zullen we het wel zien", besluit hij lachend.

Bekijk hieronder het visitem in Met Het Bord Op Schoot!

Lees ook: