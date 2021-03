Deksel op de neus na einde Tupperware-tijdperk: 'Dit is heel verdrietig'

Als Schelhaas naar de schuur achter haar huis in Tiendeveen loopt, wijst ze meteen rond als ze de deur heeft geopend. "Hier staat de voorraad", zegt ze, terwijl ze de ruimte rondkijkt. De dozen Tupperware komen nog net niet op je af, zo vol staat het er. De hele dag komt Schelhaas al om in het werk. "Mensen willen snel nog even de laatste Tupperware kopen of kapotte spullen inleveren of omruilen. Het is de afgelopen dagen echt een gekkenhuis."

Plotseling werkloos

Het stoppen van Tupperware komt onverwacht, zegt Schelhaas. Ze had niet het idee dat het zó slecht ging met de verkoop, dat stoppen noodzakelijk was. "Volgens mij stonden wij vorig jaar qua verkoopcijfers maar vier procent in de min en dan hebben we het ook nog over het coronajaar. Dus dit besluit komt totaal uit de lucht vallen. Vanuit Tupperware wordt verder niets gecommuniceerd. Van het ene op het andere moment ben ik samen met vele honderden collega's opeens mijn baan kwijt. Dit is heel verdrietig."

Naast het feit dat ze haar baan kwijt is, gaat de onderneemster vooral het contact met de klanten missen. "Door de Tupperware-party's had je heel persoonlijk contact met je klanten. Gezellig een avond met de dames of met de heren, dat was altijd super. Ook met collega's die ik heb leren kennen ben ik erg close geworden. De Tupperware-community is een hele hechte groep, dat ga ik zeker missen."

Uitverkoop

De voorraad die Schelhaas nog in de schuur heeft liggen gaat er de komende weken wel doorheen, vermoedt ze. "Dit is mijn eigen voorraad, hier zit mijn eigen geld in. Ik ga lekker op een markt staan en verkoop aan mijn opgebouwde netwerk waarschijnlijk nog wel een hoop. En in de zomer houd ik hier weer een uitverkoop, dat gaat helemaal goed komen."