Gevolgen coronavirus gaan openbaar vervoer nog lang hard raken [update]

Het Rijk moet de ov-bedrijven voor een langere termijn steunen, vindt directeur Wilko Mol van OV-Bureau Groningen Drenthe. Zo denkt Mol ook in 2022 steun nodig te hebben, omdat de bussen volgens hem dan nog niet weer zo vol zitten als voor de coronacrisis. Maar het kabinet ziet nu nog geen redenen om de vervoersbedrijven na 2021 nog te helpen. Dus moet de regio het zelf oplossen. "De naweeën van corona zullen in het ov tot zeker 2025 duren", vertelt Mol.

In de afgelopen maanden daalde het aantal ov-reizigers enorm, vertelt Mol.

Er moet dus een structurele oplossing komen voor de ov-bedrijven volgens OV-Bureau Drenthe Groningen. Nu is er door het Rijk tot het laatste kwartaal van dit jaar 370 miljoen euro toegezegd om al het openbaar vervoer in ons land overeind te houden. Maar Mol wil dat er ook voor volgend jaar een steunpakket komt. De OV-directeur weet niet waarom het kabinet onlangs de steun alleen verlengde tot en met het derde kwartaal van dit jaar.

"Misschien dat meespeelt dat er verkiezingen zijn. Maar ook een nieuw kabinet zal met een economisch steunprogramma moeten komen voor de periode na corona en daar hoort het openbaar vervoer bij", zo legt Mol uit.

Gat van vijf tot tien miljoen

Voorlopig lijkt het erop dat een nieuw kabinet alleen voor het laatste kwartaal van dit jaar kijkt naar nieuwe steun voor de de ov-bedrijven, maar niet voor 2022. Voor het openbaar vervoer waar regionale overheden de concessiehouder en financier zijn, zoals in Drenthe, dreigen bezuinigingen. Of de provincie moet zelf meer geld in het ov gaan steken. In Drenthe gaat het voor het busvervoer tussen 2022 en 2024 om een gat van minimaal vijf en maximaal tien miljoen euro, afhankelijk van de snelheid waarmee reizigers weer met het ov gaan reizen na 2021.

Als vanaf 2022 tachtig procent van de reizigers terug is, en dit percentage loopt gestaag op in de periode daarna, is er een gat van vijf miljoen euro. Wanneer dit in 2022 pas zestig procent is (oplopend tot tachtig in 2025), dan gaat het om tien miljoen euro.

"Door de huidige lockdown, de verwachte effecten van de Britse variant en het huidige tempo van vaccinatie kijkend naar de huidige reizgersaantallen moeten we rekening houden met het scenario van tien miljoen" schrijft het OV-bureau aan Gedeputeerde en Provinciale Staten.

En als het kabinet voor het vierde kwartaal van 2021 niet met steun komt, zal er vanaf oktober dit jaar al bezuinigd moeten worden.

Provinciale Staten kunnen aan bepaalde knoppen draaien om de ov-bedrijven te helpen. Bijvoorbeeld de knoppen 'tarieven', 'meer geld vragen,' 'zelf er meer geld in stoppen' en 'bezuinigingen op de dienstregeling'.

'Gevaarlijk'

Draaien aan de dienstregeling knop is volgens het OV-bureau gevaarlijk: "Nog verder afschalen van de dienstregeling kan, maar het risico wordt steeds groter dat reizigers definitief het ov de rug toekeren en dat de ontsluiting van het platteland onder druk komt te staan." Maar bij het draaien aan de tariefknop vreest het OV-bureau dat juist de trouwe reizigers die wel zijn gebleven, worden afgestraft. Blijft over: de provincies Drenthe en Groningen moeten meer geld beschikbaar stellen.

Maar er is volgens Mol nóg een knop waar het OV-bureau en de vervoerders zelf (beperkt) aan kunnen draaien. En dat is het spreiden van de reizigers, omdat meer mensen ook na de coronacrisis vermoedelijk thuis zullen blijven werken. En dat gegeven zou je, volgens Mol, in kunnen zetten als ov-bedrijf.