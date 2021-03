Verschillende winkels Klazienaveen hebben deuren geopend

Winkelier Peter Verhaar heeft een kledingwinkel in het dorp. "Ik zou zeggen welkom in Klazienaveen. Kijk naar deze winkels. We zijn al tien weken dicht. Wij willen laten zien vandaag dat er meer mogelijk is dan meer mensen in een grote winkel of klungelen bij de ingang." Verhaar kijkt al lang uit naar dit moment. "We laten ons ook niet meer tegenhouden. We gaan ervoor en we gaan open."

Hij heeft nog geen verwachtingen van vandaag. Er is volgens hem wel wat reuring, en hij hoopt het door te zetten. Wel is hij bang voor boetes. "We hopen dat de overheid het voor deze keer sportief opvat".

Winkeliers eensgezind: 'Het kan veilig'

Een andere winkelier geeft aan het heel fijn te vinden weer open te zijn. "Je kan hier gewoon veilig winkelen", zegt ze. "We hebben mondkapjes, we houden afstand en dit kan gewoon." Het water staat haar aan de lippen als ze nog langer dicht blijft.

Bij een andere kledingwinkel komen al mensen naar buiten met tasjes in hun handen. De eerste verkopen zijn al gedaan. "Het is te gek voor worden, ons mooie dorp staat met de verkeerde redenen in de aandacht nu", zegt de winkelier. " We moeten want we vallen gewoon om anders." Volgens de eigenaar respecteren ze de coronaregels, maar zijn die regels veel te streng. "We hebben hier seizoensgoederen, we kunnen niet anders."

De regel met twee mensen binnen ziet de ondernemer niet zitten. "Op een drukke dag hebben we 70 klanten, met max twee in deze winkel heeft geen enkele nut." Ook een andere ondernemer is blij met de opening. "We proberen aandacht te vragen voor onze zaak. We kunnen dit veilig en ordelijk. Wij hoeven niet te lijden onder de regels uit Den Haag."

Voorzitter van de winkeliersvereniging Harry van der Velde (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Winkelend publiek

Winkelend publiek is er ook. "Dit heb ik al lang niet meer kunnen doen, heerlijk dit", aldus een mevrouw. Van haar mogen er veel meer winkels open. "Ik vind het erg terecht dat ze open zijn en die boetes zijn ook erg onterecht."

Deze winkelier opent ook de deuren (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

Vertrouwen is weg

"Het vertrouwen is gewoon weg", vertelde Harry van der Velde, van Niezing-Heijes Mode, als voorzitter van de winkeliersvereniging al eerder. "We hebben met de huidige coronamatregelen geen zicht op omzet." De winkeliersvereniging van Klazienaveen bestaat uit zo'n 140 winkels en in een stemming via WhatsApp zegt volgens Van der Velde de meerderheid dat ze vandaag weer open gaat.

