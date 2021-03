Verschillende winkels Klazienaveen zijn open 'We kunnen niet anders'

Winkelier Peter Verhaar heeft een kledingwinkel in het dorp. "Ik zou zeggen welkom in Klazienaveen. Kijk naar deze winkels. We zijn al tien weken dicht. Wij willen laten zien vandaag dat er meer mogelijk is dan meer mensen in een grote winkel of klungelen bij de ingang." Verhaar kijkt al lang uit naar dit moment. "We laten ons ook niet meer tegenhouden. We gaan ervoor en we gaan open."

Hij heeft nog geen verwachtingen van vandaag. Er is volgens hem wel wat reuring, en hij hoopt het door te zetten. Wel is hij bang voor boetes. "We hopen dat de overheid het voor deze keer sportief opvat". De ondernemer heeft de verwachting tot 12.00 uur open te kunnen vandaag.

Winkeliers eensgezind: 'Het kan veilig'

Een andere winkelier geeft aan het heel fijn te vinden weer open te zijn. "Je kan hier gewoon veilig winkelen", zegt ze. "We hebben mondkapjes, we houden afstand en dit kan gewoon." Het water staat haar aan de lippen als ze nog langer dicht blijft.

"Het is te gek voor woorden, ons mooie dorp staat met de verkeerde redenen in de aandacht nu", zegt een andere winkelier. "We moeten, want we vallen anders gewoon om." Volgens de eigenaar respecteren ze de coronaregels, maar zijn die regels veel te streng. "We hebben hier seizoensgoederen, we kunnen niet anders."

De regel met twee mensen binnen ziet de ondernemer niet zitten. "Op een drukke dag hebben we 70 klanten, met max twee in deze winkel heeft geen enkele nut." Ook een andere ondernemer is blij met de opening. "We proberen aandacht te vragen voor onze zaak. We kunnen dit veilig en ordelijk. Wij hoeven niet te lijden onder de regels uit Den Haag."

'Niet verwacht deze drukte'

Harry van der Velde, voorzitter van de winkeliersvereniging had niet verwacht dat het zo druk zou worden. "Dat betekent wel dat de problematiek die aan de orde wordt gebracht ook landelijk speelt". Volgens hem zijn er zo veel regels rondom corona dat het water de ondernemers aan de lippen staat. Van der Velde is de hele ochtend druk geweest met media. Hij heeft ondanks dat zijn winkel open is nog geen klant gesproken.

De term burgerongehoorzaamheid is niet van toepassing zegt Van der Velde. " We willen echt gehoorzamen, maar we kunnen niet anders. We kunnen gewoon veilig open met coronamaatregelen in acht genomen."

'Kom niet naar Klazienaveen'

Wel geeft de voorzitter aan dat het niet de bedoeling is dat mensen van buiten Klazienaveen naar het dorp gaan. "We willen niet dat het hier een Vondelpark gaat worden." Daarom zijn er dranghekken, straatcoaches en beveiliging aanwezig.

Voorzitter van de winkeliersvereniging Harry van der Velde (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Winkelend publiek

Winkelend publiek is er ook. Bij verschillende winkels lopen mensen met tasjes al naar buiten. "Dit heb ik al lang niet meer kunnen doen, heerlijk dit", aldus een mevrouw. Van haar mogen er veel meer winkels open. "Ik vind het erg terecht dat ze open zijn en die boetes zijn ook erg onterecht." Ook andere mensen komen een kijkje nemen. "Dit heeft allemaal al lang genoeg geduurd." Ze steunt de opening van de bezoekers van harte.

Deze winkelier opent ook de deuren (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

Branchevereniging begrijpt de actie

Branchevereniging INretail begrijpt de actie van de ondernemers, maar zegt het niet te willen promoten. "Dit krijg je als je met beleid er niet voor zorgt dat winkelbedrijven uit de voeten kunnen", aldus een woordvoerder. Volgens INretail heeft de winkelbranche eerder acht maanden lang aangetoond dat de winkels in coronatijd veilig open kunnen. Volgens de brancheorganisatie was 0,7 procent van het aantal coronabesmettingen te herleiden naar winkelgedrag van consumenten.

De branchevereniging probeert de heropening van winkels in Nederland af te dwingen via de rechter.

Burgemeester gaat handhaven

Burgemeester Eric van Oosterhout heeft eerder aangegeven dat de gemeente geen andere keus heeft dan op te treden. "Als ze open gaan, dan komen we in de loop van de dag langs om te handhaven. Vanuit landelijke regelgeving bekeken moeten we wel."

