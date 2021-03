83.550 Drentse kiezers mogen per post stemmen

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen mogen kiesgerechtigde 70-plussers per post stemmen. In Drenthe gaat dit om 83.550 inwoners, blijkt uit cijfers van het CBS. Naar schatting zijn er in onze provincie 394.400 mensen kiesgerechtigd.

Dat houdt dat ruim 20 procent van de kiesgerechtigden behoort tot de groep 70-plussers. Relatief gezien wonen de meeste Drentse kiesgerechtigde 70-plussers in de gemeenten Noordenveld en Westerveld. Een kwart van de mensen die mag stemmen in die gemeenten, kan dat doen via de post. In Assen en Meppel is die groep relatief een stuk kleiner. Het gaat daar om ruim 18 procent van de kiezers.

Als een van de maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen, mogen kiesgerechtigden die op de verkiezingsdag 70 jaar of ouder zijn dit jaar per post stemmen. Dit zijn landelijk bijna 2,42 miljoen mensen, ruim 18 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden (13,2 miljoen).

Hoe donkerder de kleur op deze kaart, hoe groter het aandeel stemgerechtigde 70-plussers (tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen) in die gemeente. Klik op de gemeente voor meer informatie.

18 tot 30 jaar

Inwoners van Nederland die op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen hun stem uitbrengen. In de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar wonen in de gemeente Tynaarlo relatief de minste kiesgerechtigden. Een kleine 11 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden mag in Tynaarlo op 17 maart een vakje rood inkleuren. De meeste jongvolwassenen wonen in Assen, Meppel en Hoogeveen, waar ruim 16 procent van kiesgerechtigden in de categorie 18 tot en met 30 jaar valt.

Sinds de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 zijn landelijk ruim 883.000 jongeren 18 jaar geworden. Circa 810.000 van hen mogen voor het eerst voor een Tweede Kamerverkiezing een vakje rood kleuren. De overige bijna 73.000 (8,3 procent) zijn niet kiesgerechtigd, omdat zij niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken.

Het uitgangspunt voor de schatting van de kiesgerechtigde bevolking op 17 maart 2021 is de bevolking op 1 januari 2021. In de periode tot de verkiezingen verandert de kiesgerechtigde bevolking licht.