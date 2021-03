Winkeliers Klazienaveen: 'We hebben ons statement kunnen maken'

Het was dan ook een bijzonder moment. Vanwege corona moeten in heel Nederland niet-essentiële winkels op slot blijven. In Klazienaveen gaan ze echter uit protest alsnog open. Ondernemers dreigen kopje onder te gaan door het gebrek aan omzet en de steunmaatregelen en aangekondigde versoepelingen zijn niet genoeg, aldus de Klazienaveense middenstand.

Vandaar dat de deuren alsnog open gaan, ondanks dreigende boetes van 4000 euro. Van de 140 leden van de handelsvereniging, haken er desondanks tachtig tot negentig winkels aan.

Navel van de wereld

"Gekkenwerk", zo bestempelt Van der Velde lachend de afgelopen twee weken. Het kopstuk van de lokale handelsvereniging liep zich de benen uit het lijf. In elke krant of actualiteitenprogramma verscheen hij.

Want Klazienaveen is op dit moment de navel van de wereld, zo lijkt het. Van der Velde is er blij mee. "Het trekt als een flits, als een rollercoaster aan me voorbij, al die interviews en gesprekken. Maar het feit dat het nieuws er boven op zit, bewijst dat het leeft. Iedereen wil gewoon weer kunnen winkelen. De reacties op ons initiatief zijn tot dusver ook hartverwarmend."

In de tussentijd druppelen de journalisten zijn zaak binnen voor een aanhoudend vragenvuur. Voor vanavond is hij gevraagd door zowel OP1 als Jinek. "Keuzes, keuzes", lacht hij, terwijl hij de volgende microfoon alweer onder zijn neus krijgt gedrukt.

Op dinsdagmorgen lijk het winkelcentrum vooral meer journalisten dan publiek te trekken. Overal staan winkeliers voor een camera of een notitieblok hun actie uit te leggen. Zo ook Harry Omlo, eigenaar van de plaatselijke Bruna. "Ik heb lang uitgekeken naar deze dag."

Kijk hier de livestream op Facebook terug:

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Kalverstraat

Hij hoopt dat de actie een stevig signaal afgeeft aan politiek Den Haag. Ook al is de actie eigenlijk illegaal. "Kijk, De Langestraat in Klazienaveen is niet de Kalverstraat in Amsterdam. Je hebt te maken met een bescheidener aantal bezoekers. Je kunt niet overal maatwerk toepassen, maar voor ons dorp zie ik zeker kansen." Voor een boete is hij niet bang. "Die leg ik gewoon op de stapel met andere rekeningen."

Winterkleding

Ondernemer Peter Foorthuis van kledingzaak Flair Fashion zegt de gevolgen van de lockdown ook te voelen. "We hebben het zwaar gehad. Deze noodkreet is absoluut noodzakelijk." Foorthuis had vorig jaar net geinvesteerd in de verdubbeling van zijn winkeloppervlakte. Toen kwam de lockdown.

"Dus financieel voel ik de gevolgen van de crisis ook goed." Hij wijst op enkele rekken vol met winterkleding. "Heb ik niet kunnen verkopen. Wat ik er mee moet? Geen idee! Koud zal ik het in ieder geval nooit meer hebben."

Klanten kijken naar de etalage (Rechten: Persbureau Meter)

Scheef

Later op de ochtend trekt het winkelcentrum steeds meer bezoekers. Velen zijn vooral nieuwsgierig of de winkeliers de actie hebben doorgezet. Zo ook Tineke en Lute Rozema. "We kijken een beetje rond. zien wat open is", vertellen ze. Ze hebben alle begrip voor de actie. "Het is toch belachelijk dat een drogisterij met 35 man personeel gewoon open kan een een lokale kledingzaak bijvoorbeeld niet. Dat is zo scheef", aldus Tineke. "Ze zullen wel wat moeten", vult Lute aan. "Als ze niets doen, staat straks iedereen op straat."

Ook Bianca en Laurens Schulte juichen de actie van harte toe. "Maar of ik echt ga winkelen weet ik nog niet. Eerst even kijken wat open is en wat niet", lacht Bianca. "We vinden het mooi dat ze de actie hebben doorgezet. Het zijn duidelijk geen loze woorden geweest."

Sluiten

Na een uurtje moeten de winkels echter alweer sluiten. Bij Van der Velde heeft de handhaving zich gemeld. Om kwart over tien moeten alle deuren dicht zijn, anders worden er boetes uitgedeeld. De winkelier reageert gelaten. "We hebben een uurtje de tijd gehad om ons punt te maken. Het is wat het is. Maar we hebben ons statement gemaakt."