Nieuwe camperplaats Meppel zorgt voor commotie

Komt er een nieuwe camperplaats aan De Wetering in Meppel? Als het aan omwonenden en aangrenzende boeren ligt niet. Er is veel commotie ontstaan over het idee voor een camperplaats met 50 plekken aan de rand van de stad.

Begin deze maand berichtte RTV Meppel over de mogelijke komst van de camperplaats. De eigenaar van een stuk landbouwgrond aan De Wetering in Meppel, nabij het ziekenhuis, vroeg de gemeente naar de mogelijkheid om een camperplaats te beginnen op die locatie. Daar staat de gemeente niet onwelwillend tegenover.

Toen viel een brief op de mat van het stadhuis. Omwonenden reageerden boos. Vooral de aangrenzende landbouwbedrijven vragen zich af of hun activiteiten in de toekomst gevaar lopen als er recreatie tussen hun percelen plaats gaat vinden.

Overvallen

"Jammer dat het omwonenden heeft overvallen", reageert wethouder Robin van Ulzen. "Ons is alleen gevraagd of de eigenaar op zijn landbouwgrond een camperplaats mag beginnen. Daar staan we positief tegenover. We willen toerisme en recreatie stimuleren."

Van Ulzen wijst wel meteen naar het bestemmingsplan. De positieve houding van de gemeente is leuk voor de eigenaar, maar bekent nu nog niets. "Het is nu aan de initiatiefnemer om te bepalen of dit plan haalbaar is. Als hij verder gaat met dit plan, is herziening van bestemmingsplan nodig. Dat moet in samenspraak met de buurt."

De zorgen van de boeren kan Van Ulzen goed begrijpen. "Mocht de eigenaar het bestemmingsplan willen aanpassen, zullen we ernaar kijken. Het is de buitenrand van de wijk Oosterboer. Daar is het qua activiteiten sowieso zoeken naar balans tussen alles wat daar gebeurt. De eigenaar van het terrein kan er iets realiseren. Dan komt er een nieuwe activiteit bij om rekening mee te houden. De aanvrager is zelf ook agrariër. Ze moeten elkaar daarin ook begrijpen."

Tolhuisje

De gemeente heeft de huidige aanvraag alleen beoordeeld op landschap en ruimte. 50 camperplaatsen is volgens de wethouder prima mogelijk.

"Dat is acceptabel als je het afzet tegen de kavel en de rest van het gebied", aldus Van Uzen. "Het is een mooi gebied. Daar moet goed mee omgegaan worden. Er staat bijvoorbeeld een bijzonder tolhuisje op de kavel. Dat is een provinciaal monument, dus de provincie moet hier ook in betrokken worden."

Toerist met open armen ontvangen

Van Ulzen is enthousiast over de andere camperplaatsen in Meppel. "Campertoerisme is in opkomst, helemaal in de coronaperiode. Die mensen hebben vaak fietsen bij zich en maken van daaruit uitstapjes naar de streek. Ze gaan ook straks weer in het centrum op terrasjes zitten, winkelen en dineren. Dat is goed voor de stad, maar ik ben niet de ondernemer. Het plan zit in een erg vroeg stadium. Wij hebben 'ja' gezegd onder voorwaarden. Het wordt nu verder uitgewerkt. In zijn algemeenheid zou ik het gaaf vinden qua toeristische impuls."

