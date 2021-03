Openluchtzwembad Vries wil maandag al open

Momenteel is de temperatuur van het water 17 graden. "Vroeger stookten we op gas en steeg de temperatuur van het water met één graad per dag", zegt Roelof Rutgers van het zwembad. "Nu wordt het verwarmd met zonneboilers en warmtepompen. Voor die zonneboilers hebben we zon nodig. Ik hoop dat we die nog zien vandaag. Meer zon betekent namelijk dat het sneller gaat."

Ook speelt de lage nachttemperatuur nog mee, omdat het water dan weer afkoelt. "Toch ga ik er wel vanuit dat we maandag open kunnen", laat Rutgers weten. Vrijdag weet Rutgers of hij groen licht kan geven. Het zwembad heeft toestemming van de gemeente Tynaarlo en Veiligheidsregio Drenthe.

Eerste van Drenthe

Voor zover bekend is De Leemdobben het eerste openbare openluchtzwembad dat open gaat. Het Neptunusbad in Klazienaveen geeft op haar website aan een week later te willen openen. De Leemdobben is niet de eerste in Nederland, onder andere het De Mirandabad in Amsterdam is al enige tijd open.

Bij De Leemdobben zullen per tijdsblok maximaal 16 zwemmers worden toegelaten, verkleden moet in de openlucht en er zijn ook geen mogelijkheden om te douchen.