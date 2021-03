Wethouder van Assen overtuigd van duivenoverlast en komt in actie

De gemeente kreeg vorige week een gepeperde brief van een groep bewoners van de woonflat de Colonnade. Hun balkons worden keer op keer volgescheten, en duiven nestelen er. Bewoners vinden eieren op hun balkon, of erger nog, jonge duiven. "Eieren kan ik nog weghalen", zegt bewoonster Tineke Pomp. "Maar aan jonge duiven, daar kom ik niet aan."

Al jaren klachten

Al jaren klagen bewoners van het stadscentrum en ook ondernemers over de toenemende duivenoverlast. Er werd al in 2014 aan de bel getrokken. Vooral omdat ondernemers het zat waren dat hun puien en glazen daken volgescheten werden. Ook voorraden die achter winkel- en horecapanden op pleintjes stonden zaten onder de duivenstront.

Bij warenhuis Vanderveen moet elke twee maand het glazen dak speciaal gereinigd worden. "Dat kost me duizenden euro's, om zo'n hoogwerker in te huren. Dat besteed ik liever anders", zegt directeur Jelle Vanderveen.

(tekst gaat verder onder de foto)

Het glazen dak bij Vanderveen wordt telkens volgescheten door duiven (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Bob Bergsma is gisteren hoogstpersoonlijk poolshoogte komen nemen bij bewoners van de Colonnade, waaronder Tineke Pomp. "Het kan toch niet zo zijn, dat ze haar balkon helemaal met netten en pennen moet beveiligen, om de boel strontvrij te houden. Dit moet stoppen, dit is wel heel erg." Hoe Assen de duivenoverlast exact gaat bestrijden, dat is nog de vraag, zegt Bergsma. "Dat is aan de specialist. Maar dat dit snel moet gebeuren, dat is me wel duidelijk."

'Niet langer pappen en nathouden'

Tineke Pomp maakte zich vorige boos erg boos, omdat de gemeente in een reactie op de brandbrief liet weten 'nog te zoeken naar de geschikt dak ergens in de binnenstad voor een duiventil', om zo de overlast te bestrijden'. Daar zouden vrijwilligers dan de beesten moeten worden, en eieren zouden omgewisseld worden voor kalkeieren. Op die manier moet de groei afgeremd worden. "Maar het waren er toen nog zo'n driehonderd, nu zijn het wel duizend", zegt Pomp. "Die duiventil is jaren geleden al beloofd, maar er gebeurde dus helemaal niks", zegt Pomp.

Ook wilde Assen nog onderzoeken of een voederverbod nodig was voor het Koopmansplein, waar een vrouw de duiven dagelijks voer geeft. Volgens Pomp had dat voerverbod al lang ingevoerd kunnen zijn. "Hoezo nog weer onderzoeken? Dit is opnieuw pappen en nathouden", zegt Pomp. "Jaren geleden is dit ook allemaal al toegezegd. Al die tijd is dit dossier duivenoverlast denk ik ergens onderin een lade blijven liggen. Het lijkt wel of de gemeente het niets kan schelen dat wij in de duivenstront zitten."

(tekst gaat verder onder de video)

Blij met bezoek wethouder

Dat ze wethouder Bergsma gisteren aan het eind van de dag ineens op de stoep had staan, kan Tineke Pomp erg waarderen. "Echt heel goed van de wethouder dat hij nu zelf eens is komen kijken. En gelukkig was hij het helemaal met me eens, dat het zo niet langer kan. Dat we niet eens normaal op ons balkon kunnen zitten. Hij had er alle begrip voor dat we daar strontziek van zijn. Hij heeft beloofd dat er nu echt iets gaat gebeuren. Ik wacht dat in spanning af."

Bewoonster Tineke Pomp heeft haar balkon gewapend met netten en pinnen om duiven weg te houden (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: