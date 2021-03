'Geen schades door bodemdaling Groningerveld en Gasopslag Norg'

De conclusie is een flinke streep door de rekening van gedupeerden die met schades in hun maag zitten. In de zomer van 2020 legde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de afhandeling van schades al stil, toen bleek dat één onderzoeksbureau telkens andere conclusies trok dan de rest. IMG gaf de TU Delft en TNO opdracht onderzoek te doen naar de oorzaken van de schades, om duidelijkheid te krijgen.

Vertrouwen

Burgemeester Klaas Smid (Noordenveld) gaf van meet af aan vertrouwen te hebben in het onderzoek. Hij stelde dat het vreemd was dat één onderzoeksbureau anders oordeelde dan de rest en hoopte dan ook dat het onderzoek zou aangeven dat schades wel degelijk door bodemdaling- en stijging worden veroorzaakt.

Het onderzoek zou aanvankelijk nog eind 2020 worden gepresenteerd, maar liep vertraging op. De betrokken gemeenten zijn afgelopen maandag alvast op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

'Wat moeten we?'

Het IMG zelf laat in een reactie weten niet te snel tot vervolgstappen te willen komen. Jouke Schaafsma, woordvoerder van het IMG, ziet een duidelijke conclusie in het onderzoek. "Voor zover wij kunnen zien, is het een gedegen onderzoek met een heldere uitkomst. De onderzoekers zeggen dat de schades in het gebied niet door diepe bodemdaling kan komen. Maar schades kunnen natuurlijk wel een andere oorzaak hebben. Daar moeten deskundigen per geval individueel naar kijken."

Schaafsma weet nog niet wat het IMG met het wettelijk bewijsvermoeden gaat doen. Hierin is geregeld dat, wanneer er een meer dan aannemelijk vermoeden is dat schades zijn ontstaan door mijnbouw of de exploitatie van een mijnbouwwerk, de schadeaanvrager gecompenseerd wordt. "We zijn nu nog even aan het kijken wat we met de conclusies van het onderzoek moeten", zegt Schaafsma. "Eerst willen we weten wat andere maatschappelijke organisaties van dit onderzoek vinden en wat hun conclusies zijn. Daarnaast willen we dat er onderzoek wordt gedaan naar indirecte schade. Kan bijvoorbeeld de grondwaterstand hebben bijgedragen aan schades? Dat willen we helder krijgen."

Dit valt als bestuurder niet uit te leggen. Er kan geen sprake zijn van rechtsongelijkheid." De Noordenveldse burgemeester Klaas Smid reageert ontstemd op de uitkomsten van het onderzoek

'Uitermate teleurstellend'

De conclusies van het rapport vielen burgemeester Smid rauw op zijn dak. "Het is een uitermate teleurstellende uitkomst", stelt hij. "Het rapport moeten we nog nader onderzoeken, maar de conclusies vallen niet uit te leggen. Er kan geen sprake zijn van rechtsongelijkheid, maar dat lijkt hier wel het geval te zijn."

Het rapport zal de komende tijd worden doorgespit door experts op het gemeentehuis en de juridisch adviseur. "Hij heeft ons bij dit onderwerp al meer geholpen", zegt Smid. "We gaan intern in actie komen, maar gaan ook met de provincie en andere belanghebbende gemeenten om de tafel. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen een goede schadeafhandeling krijgen."

Vervolg

De komende tijd zal het IMG de 'reacties wegen'. "We willen weten wat de rest vindt van het rapport", aldus Schaafsma. "Men kan hier inhoudelijk op reageren en dan willen wij kijken wat het vervolg is. Het streven is om in april of mei met meer duidelijkheid te komen over de openstaande meldingen."

Na het stilleggen van de schadeafhandeling afgelopen zomer, zijn er nog enkele meldingen bijgekomen. Hierdoor weten 1400 aanvragers nog niet waar ze aan toe zijn.

Lees ook: