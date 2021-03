GroenLinks: 'Sluit Groningen Airport Eelde en bouw er woningen'

Wat Kröger betreft ontstaan hiermee juist meer, en niet minder kansen voor inwoners van de regio: "Groningen Airport Eelde ga je met geen investering aan de praat krijgen. Het is weggegooid geld, zo moeten we niet omgaan met publieke middelen. We kunnen het vliegveld beter sluiten en investeren in nieuwe- en verbeterde treinverbindingen met de rest van Nederland."

Geld vanuit Den Haag

GroenLinks wil dat het Rijk geld uitgeeft aan regio's buiten de Randstad. "Denk hierbij niet alleen aan treinverbindingen die de regio beter verbinden met de rest van Nederland", aldus Kröger. "Het 1500 hectare grote terrein van GAE biedt ook enorm veel kansen voor de bouw van veel betaalbare woningen in het groen met goede fietsverbindingen. Zo plukken Drenten en Groningers de vruchten van de sluiting van GAE."

GroenLinks in Drenthe stiekem blij

Ook al willen ze het niet hardop zeggen, stiekem is de Drentse GroenLinks fractie heel blij met dit landelijke partijstandpunt. Want de Drentse GroenLinkser's zijn ook geen voorstander van GAE. Maar in Drenthe zit GroenLinks in het college van Gedeputeerde Staten en bij het maken van het college-akkoord is er door de groene partij natuurlijk fors water bij de wijn gedaan. Fractievoorzitter Henk Nijmeijer: "GAE is voor ons moeilijk punt, als er maar geen extra overheidsmiddelen naar de luchtgaven gaan om hem in stand te houden. Als dat wel zo gaat hebben we een andere discussie. De afgelopen 85 jaar heeft er steeds geld bij gemoeten. Als de minister zou besluiten geld in de exploitatie van GAE te stoppen prima, maar wij gaan het niet doen."

Vraag is hoe hard GroenLinks het dan in het college van GS gaat spelen, want de afgelopen jaren ging er al extra Drents geld naar het vliegveld onder meer om met subsidie luchtvaartmaatschappijen aan te trekken (21 miljoen). En er ligt nog 25 miljoen op de plank om de luchthaven een zetje in de goede richting te geven.

Maar de aandeelhouders, waaronder de provincie, houden momenteel de hand op de knip. Oorzaak daarvan zijn het uitblijven van luchtvaartmaatschappijen die gebruik willen maken van het vliegveld. Ook de coronacrisis waardoor er bijna helemaal niet meer wordt gevlogen. Verder liggen er een aantal sombere toekomstscenario's, waarin geld nodig is om de luchthaven draaiende te houden noodzakelijk is.

Soortgelijk plan als voor luchthaven Rotterdam

GroenLinks lijsttrekker Jesse Klaver kwam onlangs ook met een soortgelijk plan voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. De woningnood in die regio kan volgens Klaver onder meer worden aangepakt door de luchthaven te sluiten en er 10.000 woningen te bouwen.

De partij wil dat Nederland via betere en snellere treinverbindingen met de omliggende landen wordt verbonden. De trein kan dan vliegen over korte en middellange afstanden vervangen, zodat Groningen Airport Eelde en het Rotterdamse vliegveld overbodig worden.

