Overheid hoeft niet te betalen voor financiële schade tijdens fipronilcrisis

De staat heeft volgens het hof niet onrechtmatig gehandeld in de fipronilcrisis in 2017. Daarom is de staat ook niet aansprakelijk voor de financiële schade van meer dan 100 kippenboeren, zegt het gerechtshof in Den Haag. Het hof heeft alle eisen van de pluimveehouders en brancheorganisatie Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) afgewezen.

Veel eieren van Nederlandse kippen bleken in de zomer van 2017 een kleine hoeveelheid van de giftige stof fipronil te bevatten. Daardoor belandde de sector in een diepe crisis. Supermarkten moesten massaal eieren uit de schappen halen en pluimveebedrijven moesten op slot. De fipronil bleek in een middel te zitten dat twee ondernemers uit Barneveld, van het bedrijf Chickfriend, op grote schaal in stallen hadden gespoten om bloedluis te bestrijden. In hoge concentraties is fipronil schadelijk voor de gezondheid. Uiteindelijk zagen veel pluimveehouders zich genoodzaakt hun dieren te laten doden.

'NVWA had moeten ingrijpen'

De eisers in de zaak menen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veel eerder had moeten ingrijpen en de sector had moeten waarschuwen. Het hof oordeelde anders: "De NVWA is er niet om de economische belangen van pluimveehouders te dienen", aldus de rechters. "De pluimveehouders zijn zelf primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen geproduceerde eieren."

'Uitspraak teleurstellend'

"Deze uitspraak is heel teleurstellend", reageert Kees de Jong, van LTO. "Het is voor ons belangrijk om erop te kunnen vertrouwen dat onze toezichthouder in actie komt als daar reden toe is", zegt hij. "Tegelijkertijd willen veel pluimveehouders dit boek nu voor eens en altijd sluiten."

De rechtbank in Arnhem heeft vorig jaar al in een civiele zaak bepaald dat de bloedluisbestrijders, het bedrijf uit Barneveld, aansprakelijk is voor de financiële schade. Verdachten Mathijs IJ. en Martin van de B. worden ook strafrechtelijk vervolgd. Zij worden ervan verdacht dat ze de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht en moeten volgende week woensdag voor de rechter verschijnen.

Lees ook: