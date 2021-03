Uitbraak paardenvirus zorgt voor onzekerheid in paardenwereld

Het 'rhinopneumonievirus' kwam een week geleden aan het licht tijdens een internationaal concours in het Spaanse Valencia. Vier paarden overleden, meer dan tachtig paarden hebben klachten en nog eens bijna 700 paarden moeten in quarantaine. Het virus kan bij paarden klachten geven van een lichte verkoudheid tot spontane abortussen. De meeste heftige vorm is een besmetting waarbij het paard verlammingsverschijnselen krijgt.

Dochter Heins zou met paarden naar Valencia

"Dit virus is grote ellende", zegt Johan Heins uit De Schiphorst bij Meppel. Heins is voormalig springruiter en voormalig bondscoach van het Nederlands springruiterteam. Op het internationale concours vorige week in het Spaanse Valencia zou de dochter van Heins met haar paarden deelnemen. "Mijn dochter was al onderweg met de paarden toen ze zelf ziek werd. Ze moest noodgedwongen terug, dus de paarden zijn nooit in Valencia geweest. Het is een geluk bij een ongeluk."

De handel van Heins ligt nu al een jaar stil, eerst door het coronavirus en nu gooit het Rhino-virus ook nog roet in het eten. Indoor Brabant, dat volgende week zou beginnen, is inmiddels al afgelast. "'Niet leuk' is zacht uitgedrukt. Van dat soort evenementen moet ik het hebben. Ik verkoop springpaarden, maar ik koop ook jonge paarden om te trainen. Die kan ik alleen goed bekijken op dat soort internationale concoursen. Daar moet ik het van hebben."

Wedstrijden over de grens gaan vooralsnog door

Het Rhino-virus is ook aangetroffen in België, Duitsland en Frankrijk. Pikeur Rick Ebbinge uit Eext maakt zich klaar voor wedstrijden in die landen. "Morgen ga ik naar het Franse Rouen, daarna door naar Parijs en dan naar Mons in België. Vooralsnog gaat dat door, dus blijf ik mijn voorbereidingen treffen." De paarden van Ebbinge worden standaard ingeënt tegen het rhinopneumonievirus. "Maar tegen de neurologische vorm, waarbij het paard verlammingsverschijnselen krijgt, kan je niet zoveel doen."

Ook dressuuramazone Lisanne Veenje uit Zweeloo had zich de komende maand ingeschreven op alle internationale wedstrijden. "Alles is nu geannuleerd. Ik snap dat het wordt afgelast, zeker als de paarden gevaar lopen, maar ik baal zo erg dat dit virus is uitgebroken. Nu moeten we wéér wachten. En dat terwijl deze periode voor mij hét moment is om te pieken. Mijn Grand Prix-hengst Wirdmer en ik zijn nu op ons best."

Internationale wedstrijden Drenthe

Ciska Paping van het Hippisch Centrum Exloo hoopt in mei weer een grote wedstrijd te organiseren. "We hebben al heel veel internationale evenementen moeten afzeggen door het coronavirus. En voor maart hebben we opnieuw een streep door een vierdaagse internationale dressuurwedstrijd gezet. Het zou wel dramatisch zijn als dit Rhino-virus ervoor zorgt dat we nog langer op slot zitten, maar het lijkt er nog niet op dat het virus Nederland bereikt heeft." Dressuuramazone Veenje heeft zich voor aankomende mei ingeschreven. "Ik geef de hoop niet op."

Voor CH De Wolden is het eerste internationale concours pas in juli. "Dus we raken nog niet in paniek", zegt woordvoerder Fred Lubbers. "Uiteraard houden we de berichtgeving nauwlettend in de gaten."