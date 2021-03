Een Drent overleden aan coronavirus, vier ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt een nieuwe sterfgeval. Het gaat om iemand uit de gemeente Noordenveld die is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Verder werden vier coronapatiënten uit opgenomen in het ziekenhuis: drie uit Emmen en een uit Noordenveld.

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen is opnieuw geregistreerd in de gemeente Emmen: het zijn er vandaag 48, gisteren waren het er nog 27. Na Emmen waren de meeste besmettingen in Coevorden (23), Noordenveld (19) en Assen (18).

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 02-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 968 (+6) 5 15 Assen 2292 (+18) 41 12 Borger-Odoorn 1040 (+4) 21 13 Coevorden 2002 (+23) 44 26 Emmen 5733 (+48) 100 (+3) 60 Hoogeveen 3315 (+9) 60 40 Meppel 1461 (+1) 20 24 Midden-Drenthe 1389 (+8) 27 23 Noordenveld 999 (+19) 18 (+1) 23 (+1) Tynaarlo 1023 (+15) 15 20 Westerveld 600 (+7) 12 17 De Wolden 1207 (+4) 24 20 Onbekend 45 0 0

Landelijke besmettings- en sterftecijfers

Landelijk zijn het afgelopen etmaal 4032 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 4572 positieve tests bij. Dat gemiddelde loopt de laatste weken weer wat op.

Gisteren meldde het RIVM 3826 besmettingen, op zondag waren het er 4700.

Het aantal coronadoden steeg afgelopen etmaal met 66. Gisteren werden er nog 22 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven.

Ziekenhuisopnamen

In de Drentse ziekenhuizen lagen vanmorgen acht coronapatiënten op de intensive care-afdelingen. Dat aantal is al een paar weken vrij stabiel. Op de verpleegafdelingen liggen 34 covid19-patiënten, zes meer dan een week geleden.

Voor de tweede dag op rij stijgt het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Zij behandelen momenteel 1984 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 73 meer dan maandag en 63 meer dan zondag. Het aantal van 1984 is het hoogste aantal sinds 10 februari.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1444 coronapatiënten, 69 meer dan gisteren. Momenteel liggen er 540 mensen met Covid-19 op de intensive care, vier meer dan gisteren. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn afgelopen etmaal 280 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen.