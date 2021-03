Bijna 2 miljoen voor omschakelen naar medische voeding bij Fresenius

Het bedrijf gaat over van de productie van bloedzakken naar het produceren van medische voeding. Daarmee blijft het bedrijf en ook een groot deel van de werkgelegenheid behouden voor het dorp. Fresenius investeert fors en steekt zelf ongeveer 100 miljoen euro in het project.

Achter de schermen

Sinds 2018 wordt er achter de schermen door de provincie, de gemeente Emmen, het ministerie, het hoofdkantoor in het Duitse Bad Homburg en het management in Emmer-Compascuum gewerkt aan dit plan. Fresenius maakte medische bloedzakken, maar het bedrijf verplaatste de productie hiervan naar Tsjechië en de Dominicaanse Republiek.

Volgens gedeputeerde Henk Brink gaat Fresenius nu medisch voedsel maken voor gebruik in heel Europa. "Denk aan voeding die je voor of na je operatie krijgt om aan te sterken. De voeding kan wel uit vijfhonderd verschillende grondstoffen bestaan." De fabriek middenin het dorp gaat van binnen helemaal op de schop. Brink: "Binnen een paar maanden moet de eerste productielijn draaien, en vrij vlot daarna de tweede. Als alles goed gaat komt er misschien ook een derde lijn bij."

150 banen terug

Van de tweehonderd banen die bij Fresenius verdwenen met het vertrek van de productie van bloedzakken, komen er 150 terug, legt wethouder Guido Rink van Emmen uit. "Voor vijftig mensen is er geen werk meer bij Fresenius. Dat zijn deels mensen die al wat anders zijn gaan doen. Denk aan tijdelijke arbeidskrachten of mensen die niet mee kunnen of willen in de omscholing naar het produceren van medisch voedsel."

Gedeputeerde Brink: "Maar dat is aan Fresenius. Van het assembleren van bloedzakken naar de functie van procesoperator voor medisch voedsel. Dat is best een flinke stap voor een werknemer. Maar als we niks gedaan hadden, dan waren er nu tweehonderd banen weg. Ik ben hier echt heel blij mee want dit is geen regio waar de banen voor het oprapen liggen. Nu zijn er weer 75 mensen aan het werk in de fabriek."

Samenwerking met onderwijs

De subsidie van provincie en gemeente is ook voor de oprichting van een interne bedrijfsschool. Dat gebeurt in samenwerking met het Drenthe College en de NHL Stenden Hogeschool. De opleiding van Stenden in medisch laboratoriumonderzoek staat goed bekend en sluit aan op wat Fresenius mogelijk straks zoekt.

Belangrijk voor de huidige en nieuwe werknemers is de mogelijkheid van leven lang leren. De medewerkers moeten, in samenwerking met de regionale onderwijsinstellingen, op- of omgeschoold worden om in de nieuwe werkomgeving te kunnen werken. De totale omscholingskosten zijn 4 miljoen euro.

Het doel is dat de ontwikkelde kennis en de manier van samenwerken door het onderwijs in Emmen wordt overgenomen. Op termijn worden andere regionale 'Medtech bedrijven' hier ook bij betrokken.

Besluit van raad en Staten

De gemeenteraad van Emmen en Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen over de subsidies (half miljoen van Emmen en 1,4 miljoen van de provincie). Maar waarschijnlijk zijn dit politieke hamerstukken.

Na de ombouw van de fabriek gaat Fresenius er zo uitzien (Rechten: Fresenius)

