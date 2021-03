Treant Zorggroep blikt terug op 1 jaar corona

Een jaar later blikken Paula Nelissen, Linda Kruize en Rika van Klinken, drie sleutelpersonen binnen de organisatie als het om covid-zorg gaat, terug op een turbulent jaar.

Paula Nelissen is sinds 1 maart 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van Treant Zorggroep. Ze kwam meteen voor een gloeiend heet vuur te staan: "Dat is wel vreemd, omdat je binnen drie dagen in een crisisteam zit in een organisatie die je eigenlijk niet kent. Je doet wat je kunt en moet doen op zo'n moment."

Al zeer snel in de eerste coronagolf krijgt Treant Zorggroep te maken met behoorlijk veel patiënten in Emmen en op de ic: "Daardoor kwamen de teams binnen een paar weken onder druk te staan." De samenwerking met Noord-Nederlandse ziekenhuizen is dan al gauw opgestart: "We hebben een relatief grote ic. We behoren tot de top drie binnen Noord-Nederland wat betreft het aantallen coronapatiënten die we hebben behandeld. In de eerste golf vanuit de rest van Nederland, in de tweede golf meer vanuit de regio."

Hands-on-mentaliteit

Honderden mensen zijn bovendien opgenomen op de verpleegafdeling in woonzorgcentrum De Horst. Dat ging om patiënten die de ziekenhuisbehandeling niet meer nodig hadden. "Die samenwerking is naar mijn mening uniek. Dat kwam zo snel van de grond. Dat is wel echt Treant, denk ik. De hands-on-mentaliteit: aanpakken. Niet zeuren, maar doen. Dat past ook bij zorgmedewerkers. In een crisis zijn dat gewoon aanpakkers. Binnen een paar weken stond het gewoon."

Kippenvel

Als heel Nederland op een gegeven moment kritische aantallen op de intensive care krijgt, denkt Nelissen: waar gaat dit naartoe? "We weten het niet en dat maakt het zo ingewikkeld. Tegelijkertijd ben ik overtuigd van de kracht van medewerkers. Ze gaan ondanks vermoeidheid onverstoord door. De weerbaarheid, de flexibiliteit en de veerkracht is groot. Ik krijg er kippenvel van als ik het zeg. Ik vind dat echt bijzonder, maar ik heb wel geleerd dat we meer kunnen dan we denken."

Volgens de voorzitter moet de maatschappij en haar organisatie leren omgaan met een nieuw ziektebeeld, wat een zeer besmettelijk virus is: "De kunst is toch om in je totale gedrag daarop te letten, dus handhygiëne en voldoende afstand. Dankzij vaccinaties en een gecontroleerde omgeving zou het wellicht leefbaar kunnen worden. In crisistijd hebben we echter wel bewezen dat een nieuwe infrastructuur met online overleg relatief snel staat. Het is hartverwarmend om te zien waartoe we in staat zijn."

Tekst gaat verder onder video

Linda Kruize, hoofd acute opname- en de corona-afdeling in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, is in de loop der tijd in haar rol gegroeid. Het virus dook als eerste in het zuiden van Nederland op en dat hielp Kruize: "We hebben meteen contact gezocht met zorgorganisaties daar. Dankzij hun ervaringen zijn we meteen een aparte afdeling ingericht voor de coronazorg."

De zogeheten cohortafdeling wordt niet alleen bezet door coronapatiënten: "Aan het begin van de eerste golf hadden we ook nog veel verdenkingen. Mensen waarvan gedacht werd dat ze het coronavirus onder de leden hadden."

Zoektocht

Het blijkt een flinke zoektocht voor Kruize: "Je weet eigenlijk niets. Er waren best veel vragen waar je mee geconfronteerd wordt, dan is het van belang dat je er als hoofd voor je mensen staat. Ook voor de verpleegkundigen op die afdeling, want iedereen vindt het enorm spannend. Het is namelijk heel nieuw."

Dat heeft ze gered door veel aanwezig te zijn voor de mensen. "Zorgen dat mensen weten waar ze aan toe zijn en de veiligheid voor onze medewerkers te waarborgen", verklaart ze. Door de onbekendheid van het virus veranderde er heel veel, dat is inmiddels anders: "Nu ben je veel beter voorbereid. Toen wisten we heel weinig", zegt Kruize. Inmiddels is dat anders: "We zijn veel beter georganiseerd en weten natuurlijk veel meer. Als je kijkt naar de verpleegkundigen die er nu staan, die stonden er toen ook. Zij weten van de hoed en de rand."

Trots

Kruize hield haar hart vast, met name in het begin: "Daar moet je actief op anticiperen. Zeker als je ziet dat patiënten opgenomen worden en dan best snel heel ziek kunnen worden. Verpleegkundigen hebben allemaal kennis van de zorg voor patiënten, maar het is een nieuw ziektebeeld en het werken in een team met collega's waar je normaliter niet mee samenwerkt, helpt ook niet mee. Dat is af en toe best heel lastig geweest."

Kruize ziet dat haar team staat voor hun afdeling: "Je merkt dat mensen graag iets willen betekenen voor de patiënt. Die intrinsieke motivatie is er altijd geweest." Al is het niet altijd even eenvoudig: "Het coronavirus raakt iedereen. Als je echtparen ziet, waarvan de één overlijdt en als je dan ziet wat het ook doet met de verpleegkundigen dan is dat niet makkelijk. Dat grijpt mensen heel erg aan."

Er wordt veel gevraagd van de verpleegkundigen en daar maakt het hoofd van de corona-afdeling zich zorgen over: "Hoe lang houden we dit nog vol met elkaar? Dat is wel mijn zorg. Ik heb er wel vertrouwen in dat het goedkomt, maar mensen willen graag een stip aan de horizon."

Tekst gaat verder onder video

Locatiehoofd van de corona-afdeling in woonzorgcentrum De Horst is Rika van Klinken. In het begin was het voornamelijk een ver-van-mijn-bed-show, maar als ze door de directeur benaderd wordt voor het crisisteam, is ze vastberaden: "Op een gegeven moment kwam het ook in Drenthe. Ik vond het een leuke uitdaging om op die vraag in te gaan."

De afdeling waar Van Klinken de lijnen uitzet, is ontzettend belangrijk voor de doorstroom van coronapatiënten vanuit ziekenhuizen. Niet alleen vanuit Treant, maar De Horst neemt cliënten van verschillende organisaties op. "Als mensen niet meer zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis hoeven liggen, komen ze hier naartoe en kunnen ze hier verder aansterken. Het doel is om het voor diverse organisaties werkbaarder te maken", verklaart ze.

Geoliede machine

Als dienstbaarheid voor de regio staat ze aan de wieg van een covid-afdeling in De Horst. Op 2 april al wordt de eerste coronapatiënt opgenomen. "In het begin hadden we tien covid-bedden, nu zijn dat er 44. In het begin was het heel erg wennen, maar nu is het een geoliede machine."

De toestand van patiënten die in De Horst worden opgenomen verschilt heel erg: "De één is nog heel erg ziek, de ander is al herstellende. De meeste patiënten zijn nog wel zuurstofafhankelijk. Dagelijks wordt gemonitord hoe het met ze is en wordt er artsenvisite gelopen." Het doel is met name het bevorderen van het herstel.

Heftig

Het meest heftige aan het coronavirus is het verloop van de ziekte: "Het ene moment zijn mensen nog best wel goed, het ander moment zijn ze doodziek. Met name de heftigheid hoe de ziekte zich soms openbaart, dat is echt heftig. Dat merk ik ook in het team."

Tekst gaat verder onder video

Een jaar geleden hadden ze niet verwacht dat de wereld nog altijd midden in de coronacrisis zou zitten. In dat jaar heeft Treant daarentegen veel opgestoken. De organisatie kijkt dan ook met gepaste trots terug op de snelheid en de kwaliteit van de zorg die is geleverd tijdens de uitbraak van een onbekend virus.

RTV Drenthe maakte in december, tijdens de tweede golf, een documentaire over medewerkers van Treant Zorggroep in Emmen.