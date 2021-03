Werkstraffen geëist tegen vier van de zeven verdachten in stokoude hennepzaak

Vanwege de oudheid van de zaak zette de aanklager niet in op gevangenisstraffen. "De redelijke termijn is ver te zoeken. Dat is niet fraai."

Invallen, hennep, 100.000 cash

Bijna vijf jaar geleden viel een politiemacht van 175 agenten op negentien adressen in Groningen en Eelde binnen om een netwerk van hennepteelt, -handel en -export op te rollen. Het onderzoek naar deze criminele organisatie, die zich naast de hennepteelt, -export en -handel ook bezighield met witwassen, startte in 2015.

De officier van justitie stelde dat er destijds door de politie gekozen is voor een breed onderzoek. "Zo'n zaak kost heel veel tijd. Het leverde een omvangrijk dossier op, wat een rommeltje is geworden. Uiteindelijk is er voor gekozen om de zaken, waar het meest uit te halen viel, om die voor te brengen." Daarnaast speelden zittings-ruimte een rol en voorrangszaken, zoals zedenzaken. "Maar daar kopen deze verdachten niets voor. Dit moet leiden tot een significante strafvermindering", aldus de officier.

Tijdens de invallen, in onder meer de stad Groningen, Hoogezand, Uithuizen, Appingedam en Eelde, werd meer dan honderdduizend euro cashgeld, auto's, sieraden, vier woningen en bankrekeningen in beslag genomen. Er werden ruim 2300 planten en 25 kilo gedroogde hennep aangetroffen. In totaal werden dertien verdachten opgepakt, mannen en vrouwen in de leeftijd van 26 tot 61 jaar. Het Openbaar Ministerie besloot zes personen niet strafrechtelijk te vervolgen.

Niet de juiste personen voor de rechter

Volgens de raadslieden van de vier verdachten zitten niet de juiste personen in de beklaagdenbank. De echte boeven zouden nog buiten lopen. "Heeft mijn cliënt een Porsche? Peperdure horloges? Genoot hij luxe vakantie? Nee, hij heeft niks", zei advocate Maartje Schaap. Ook werd in pleidooien door de verdediging uitgebreid ingegaan over de oudheid van de zaak. "In 2015 werden baby's geboren die nu allang naar school gaan. Zó lang heeft het geduurd."

Sfeer van angst

De zeven die vandaag terechtstonden, wordt geen 'deelname aan een criminele organisatie' verweten. Wel zou er volgens het OM sprake zijn van een nauwe samenwerking. Tijdens de behandeling van de strafzaken opperde één van de rechters dat door de vier maar mondjesmaat werd verklaard. "Er heerst hier een sfeer van angst. Van niet durven praten." Twee van de vier verklaarden eerder op zitting dat ze waren bedreigd.

De verdachten hebben - volgens het OM - flink geld verdiend met de handel in hennep. Dat geld moet naar de Staatskas. Het gaat bedragen van tussen ruim 7000 euro en 144.000 euro.

De strafzaken van de overige drie worden tot laat in de middag behandeld, waaronder de strafzaak van een 38-jarige Assenaar.