Eigenaar dinercafé: 'Actie Beiler ondernemers helpt niet, maar het het is wel lief'

Winkels mogen morgen op afspraak weer klanten ontvangen. Maar de horeca blijft op slot. Ook de terrasssen mogen voorlopig nog niet open. De horeca heeft het zwaar te verduren.

Pensioen opgegeten

"Ik heb mijn privégeld alweer aan moeten spreken om het potje van de zaak te vullen, want ik stond teveel rood bij de bank. Het moet wel gauw weer. Ik zou eigenlijk binnenkort met pensioen, maar dat zit er voolopig niet in. Dat moet ik eerst weer gaan verdienen", zegt Henk Berghuis, eigenaar van Dinercafé De Cerck in het centrum van Beilen.

Het initiatief voor de steunactie komt van Jos Jolker, die een kantoorboekhandel heeft in Beilen. "Ik vind dat de Noordelijke horeca wel weer open kan. Ik ben van mening dat het meer een randstedelijk probleem is, dan dat het een probleem is dat in de drie Noordelijke provincies speelt."

De ondernemersvereniging zegt dat verschillende andere acties zijn overwogen. "Zelfs open gaan is ter sprake gekomen. Maar je wilt niet tegen de regels in gaan", zegt voorzitter Marc Bosscha.

Mooi gebaar

Berghuis vindt het een sympathieke actie, maar denkt niet dat het veel helpt om zijn zaak eerder open te krijgen. "Mijn dochter staat ook te popelen om weer open te mogen. Maar het mag nog niet. Dan zullen die besmettingscijfers toch echt moeten gaan dalen. We hebben niet veel aan die actie, maar het is wel een heel mooi gebaar. Het is heel lief van ze."

Wellicht dat het wat extra afhaalklanten oplevert? "We hopen dat het winkelend publiek het ziet en denkt: laat ik eens een avondje niet koken en laat ik eens mijn eten afhalen of bezorgen door de plaatselijke horeca", besluit Bosscha.