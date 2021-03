Mysterieuze pinguïn-invasie in Drenthe, zo zit het!

Pinguïns in het Rensenpark in Emmen (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Hij is door verschillende dingen geïnspireerd geraakt voor de pinguïns. "Het begon bij een nummer van René Jonker, 'Als de liefde niet meer bestond'. Dat is een soort van basis." Volgens Bunk is er tegenwoordig minder ruimte voor respect en is alles vaak een kille bende. Iets anders wat hem heeft geïnspireerd is Emmen, met het oude dierentuin. Daar heeft hij een tijdje gelden een kunstproject gedaan in de oude vlindertuin. "Er waren zoveel negatieve reacties over de oude en de nieuwe dierentuin, dat respect vaak ver te zoeken is. Daar komt het idee ook wel vandaan."

Leuke reacties

Bunk krijgt hele leuke reacties van mensen, die vinden het echt te gek. "Ze worden ook verplaatst. Ik plaats ze op een punt in Exloo en ze staan vervolgens in een keer in Klazienaveen." Hoeveel pinguïns er in totaal zijn, dat weet Bunk niet. "Ik heb geen idee hoeveel. Die dingen maak ik er acht van in een uur. Ik heb geen idee hoeveel uur ik er aan heb besteed."

Een pinguïn gearresteerd

Een van de pinguïns zit momenteel achter slot en grendel. Deze werd vanochtend gevonden langs de N34 bij Zuidlaren. "Wij zagen dat er meerdere pinguïns langs de N34 stonden", schrijft de politie in een twitterbericht. De pinguïn kan afleiden in het verkeer en daarom haalde de politie ze weg. Bunk snapt het wel. "Ik begrijp het wel, want als je in de auto rijdt dan denk je misschien: wat heb ik nou gezien? En dan draai je je om."

Ook staan er verschillende pinguïns in het Rensenpark in Emmen. "Ze waren te leuk om te maken. Ik heb veel leuke reacties gekregen en ik ga er mooi mee verder." Want dat is uiteindelijk het doel van Bunk: "Als er iemand om moet lachen, dan heb ik mijn doel bereikt."

