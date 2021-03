IJssalon uit Borger scoort miljoenen views op TikTok

"Een bedrijfsaccount runnen op Facebook of Instagram is tegenwoordig heel moeilijk, maar ik wilde toch meer jongeren bereiken. Dus kwamen we uit bij TikTok", vertelt eigenaar Van Looijengoed. "Ik had van tevoren nooit verwacht dat het zo zou ontploffen. Er was hier vorige week zelfs een gezin uit Friesland. Zij bestelden ijsjes en toen kwam de moeder naar ons toe. Zij vertelde dat hun dochter speciaal hierheen wilde omdat ze zo'n fan is van ons, dat is wel heel bijzonder."

Grappige situaties

De filmpjes op TikTok gaan voornamelijk over grappige situaties die zich voordoen in de winkel. "Soms zien we iets voorbij komen en proberen we onze eigen draai eraan te geven. Vaak wordt het filmpje compleet anders dan hoe wij het in gedachten hebben, maar dat maakt het ook zo leuk. We klooien maar wat aan en hebben veel plezier, dat het dan ook nog aanslaat bij de mensen is mooi om te zien", vertelt Blei.

Op de vraag of het account na dit jaar op de 100.000 volgers zou staan, reageert Van Looijengoed bescheiden. "Ik hoop in ieder geval dat het blijft groeien, maar 100.000 volgers is denk ik wel erg veel. Als we na dit jaar de 30.000 volgers voorbij zijn, dan ben ik al superblij. Maar wat er ook gebeurt, wij blijven toch wel video's maken. Puur omdat het zo leuk is, dat is het belangrijkste."