Potloodventer veroordeeld tot werkstraf voor laten schrikken meisjes

Een 25-jarige man is veroordeeld tot honderd uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor potloodventen. De man werd door meerdere meisjes tussen de 13 en 16 jaar oud op verschillende plekken in de provincie gezien met zijn broek op de enkels.

De man, die nooit eerder is veroordeeld, moet van de rechtbank ook verder gaan met de behandeling waarmee hij zelf al vrijwillig was begonnen. Uit onderzoek is gebleken dat hij meerdere stoornissen heeft, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard.

Op de fiets naar huis

Zeven meisjes, van wie een aantal op de fiets onderweg was van school naar huis, zagen de man staan. Vier van hen overkwam het eind september 2019 tussen Loon en Gasteren en in Emmen. Allemaal vertelden ze dat ze de man zagen staan en dat hij zichzelf bevredigde. Even later haalde hij hen in met zijn busje en dan zagen ze hem na een tijdje verderop opnieuw staan met zijn broek op de enkels.

In maart 2020 werd een scholiere uit Zuidlaren met hem geconfronteerd in de buurt van Glimmen. Later die maand zagen twee vriendinnetjes van 13 jaar, die in Westdorp de hond uit lieten, hem staan. Zij dachten eerst dat de man stond te plassen. Verderop zagen ze hem opnieuw. Toen de meisjes dichterbij kwamen, deed hij zijn jas open en bleef hij ze strak aankijken.

Angstaanjagend

Alle meisjes waren erg geschrokken van wat hen was overkomen. De Assenaar zei tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat hij zich schaamt en spijt heeft. Volgens de psycholoog die de man onderzocht heef hij veel last van stress en was zijn gedrag een manier om daarmee om te gaan. Zelf kon de Assenaar het niet verklaren.

De rechtbank noemt de zaak ernstig, juist omdat het vaak angstaanjagend is voor jonge meisjes om plotseling een man tegen te komen die zoiets doet. Dat de Assenaar met zijn bus langsreed en een aantal van hen hem verderop opnieuw tegenkwamen, maakt het volgens de rechtbank nog erger.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank vindt de behandeling van de man belangrijk, omdat de kans groot is dat hij zonder die behandeling opnieuw de fout in gaat. Ook krijgt hij reclasseringstoezicht en moet hij begeleid wonen.

