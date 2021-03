MHBOS: Hoe is het om dagelijks FC Emmen te volgen?

Niels Dijkhuizen begon in 2001 als sportjournalist van RTV Drenthe. Hij kreeg gelijk FC Emmen in zijn portefeuille. "Ik begon tegelijk met Hennie Spijkerman. Hij was later assistent bij Ajax van Frank de Boer. We begonnen tegelijk. Hij is inmiddels al lang weg, maar ik ben altijd gebleven", lacht Dijkhuizen.

Veel veranderd

Inmiddels is er een hoop veranderd. "Vroeger was ik er echt voor de nieuwtjes. Dan kon ik als eerste melden dat er een nieuwe doelman was. Nu is dat allang niet meer zo. De club brengt het nu via social media naar buiten." Dat is niet het enige wat veranderd is. "Sinds de promotie is het bij de club een stuk drukker geworden. Vroeger was ik de enige. Af en toe was er iemand van het Dagblad van het Noorden. Maar dat was het dan ook. Dat is nu wel veranderd. Er is nu zelfs een heuse perschef."

Ondanks de vele veranderingen, heeft Dijkhuizen er nooit aan gedacht om te stoppen. "Juist de verandering vind ik wel fijn. Ook in mijn werk. Toen ik begon was het een verslagje tikken op de website en na afloop interviews doen. Daarna begonnen we met het liveverslag. Inmiddels hebben we een FC Emmen Podcast en een televisieprogramma: NaEmmeren."

Dynamiek

Dijkhuizen kan niet zonder sport. "Het is dynamisch, er gebeurt altijd wel wat. En het is erg ad hoc; daar hou ik van. De ene dag ben je de boeman, de andere keer de held. Dat intrigeert mij ontzettend. Ik kan dit werk nog jaren doen."



Iemand die ook van de sport en de dynamiek houdt, is journalist Ernst Slagter van Dagblad van het Noorden. Hij droomde als jonge jongen van een carrière als sportjournalist, belde op zijn veertiende al amateurclubs op voor het Friesch Dagblad en hij deed een paar jaar later al verslag van wedstrijden van sc Heerenveen. "Ik kan mij nog herinneren dat ik Paul Bosvelt moest interviewen of dat Pierre van Hooijdonk zijn laatste wedstrijd in zijn carrière in het Abe Lenstra Stadion speelde; dat doet wel met je."

Gestopt als clubwatcher

Slagter bezocht vele sportwedstrijden en werd uiteindelijk FC Emmen watcher voor Dagblad van het Noorden. Verhalen maken vond Slagter geweldig, maar de wedstrijdjes gingen hem steeds minder plezieren. "Het schrijven en een mooi verhaal maken met een speler vind ik prachtig, maar er waren andere journalisten die meer plezier uit de wedstrijden haalden." Ook veranderde er iets in het privéleven van de journalist. "Ik kreeg een kind, heb een vriendin; op een gegeven moment wil je ook wel eens een weekend vrij zijn. Als sportjournalist moet je altijd paraat zijn. En om nou je donderdagavond op te geven omdat de derde linksback van FC Emmen wordt gepresenteerd."

Weer naar Keuken Kampioen Divisie?

Door de twee zeges op rij heeft FC Emmen weer zicht op handhaving in de Eredivisie, maar de Keuken Kampioen Divisie dreigt. Ook voor clubwatcher Dijkhuizen. "Een jaartje of twee weer naar Helmond Sport of Telstar red ik wel, maar daarna wil ik wel weer terug. Ik weet nu hoe het in de Eredivisie is. Dat wil ik weer meemaken", lacht Dijkhuizen.

