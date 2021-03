Ondernemers: ‘Heroverweeg opheffen parkeerplaatsen in centrum Coevorden’

Het gemeentehuis van Coevorden, bekeken vanaf de Markt in Coevorden (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

"Ondernemers geven aan te willen vertrekken. Daarom moeten we het schrappen van de parkeerplaatsen op de Markt in Coevorden heroverwegen," dat gaf interim-voorzitter Roeland Hup van het centrummanagement en de lokale handelsvereniging dinsdagavond als boodschap mee aan het college van de gemeente Coevorden.

Hup, die insprak tijdens de commissievergadering van de gemeente, verwijst is het voornemen van het schrappen van 177 parkeerplekken op de Markt en de Weeshuisweide in het stadshart.

Schrappen

De coronacrisis heeft de voorgenomen opfrisbeurt van het centrum van Coevorden ingehaald, vervolgde Hup. "Door de crisis hebben ondernemers het momenteel zwaar." Het weghalen van de parkeerplaatsen werkt nu averechts. Ondernemers moeten volgens de interim-voorzitter eerst de kans krijgen om op economisch vlak op adem te komen. "Houd daarom het plan opnieuw tegen het licht," aldus Hup.

Van winkel naar bezoekersstad

De verplaatsing is noodzakelijk vanwege het plan Kasteelpark, waarmee de raad in oktober 2019 unaniem mee instemde. Hiermee wil Coevorden de omslag maken van winkelstad naar bezoekersstad. Het plan bestaat uit de Markt, de Haven, het Citadelpunt en de Weeshuisweide.

De Markt moet een soort huiskamer worden voor de Coevordenaren, terwijl bij de Haven en het Citadelpunt enkele nieuwe gebouwen (waaronder een markthal) moeten komen en de Weeshuisweide groen wordt. Bedoeling is dat het stadshart op deze manier extra aantrekkelijk voor bezoekers wordt. In totaal is hier een bedrag van 8,4 miljoen mee gemoeid.

Molenbelt en BOGAS-terrein

Daarvoor zouden de genoemde parkeerplaatsen moeten wijken. De gemeente meent een alternatief te hebben gevonden met het deels verplaatsen van de parkeerplaatsen naar de centrumranden. Voor de Molenbelt betekent dit een uitbreiding van 28 naar 70 plekken. Op het BOGAS-terrein moeten er 64 parkeerplaatsen bijkomen, wat het totaal daar op 130 brengt.

Ondernemers zien dit echter niet zitten. Naast Hup spraken ook Linda Hu van Chinees restaurant Kota Radja en Annemiek Soppe van Pet's Place in. Niets mis met het plan Kasteelpark, vindt Hu, maar ze verwacht dat een deel van het winkelend publiek niet meer naar het centrum komt. "Die hebben geen zin om die noodzakelijke extra tweehonderd meter af te leggen naar het centrum. Met als gevolg nog meer lege winkelpanden. Is dat wat we willen?"

Nieuwe bewoners

Soppe wijst op de vele nieuwbouwprojecten in de Sallandsestraat, de Oosterstraat en de voormalige Rabobank. "Nieuwe bewoners moeten ook hun auto kwijt, dus de parkeerdruk neemt alleen maar toe als de voorzieningen op de Markt ook verdwijnen. Dat is dus een maatregel die we willen voorkomen."

Wethouder Steven Stegen vond de heroverwegen van het verplaatsen van de parkeerplaatsen een ' te snelle conclusie' zou zijn. "Ik neem de zorgen van de ondernemers serieus, maar het winkelen in Coevorden staat onder druk. Onder meer door de concurrentie."

Kleine schaal

Het moet anders en daarom is het plan Kasteelpark opgetuigd. Overigens blijft parkeren op de Markt op kleine schaal mogelijk, zo lijkt het. Stegen: "Vanwege de weekmarkten en mensen die slecht ter been zijn willen we toch beperkte gelegenheid bieden."