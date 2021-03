Uitstel voor nieuwbouw appartementen Eelde: eerst cultuurhistorische toets

Vanavond zou de gemeenteraad het plan voor de bouw van 34 appartementen bespreken, maar door de vraag om een cultuurhistorische toetsing werd het van de agenda geschrapt.

'Plan past niet bij Eelde'

Die vraagt komt van de partijen D66, ChristenUnie en het CDA. Zij vragen zich af of de huidige plannen wel passen bij het centrum van Eelde. "We moeten bij de planvorming recht doen aan de cultuurhistorische waarde van een aantal dorpsmonumenten", legt ChristenUnie-fractievoorzitter Henny van der Born uit.

"Gemeenten zijn verplicht om de aantasting van monumenten en in de omgeving van beschermde monumenten te voorkomen. Wij hebben het idee dat daar bij dit plan nog onvoldoende rekening mee is gehouden", aldus Van der Born. En daarom vragen de partijen om een cultuurhistorische toetsing door de Rijksdienst voor Cultureel Ergoed (RCE).

Het RCE is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De dienst geeft onder andere advies aan gemeenten over de aanpak van bouwen bij rijksmonumenten en archeologie.

34 appartementen

De bedoeling is om in het centrum van Eelde 34 appartementen te bouwen op de plek van voormalig garagezaak Koops en platenzaak Doedens. Ook komt er een ondergrondse parkeerplaats zodat alle bewoners hun auto kwijt kunnen.

Eerder gaf projectontwikkelaar BPD al aan het project een dorps karakter te willen geven. Bijvoorbeeld door de onderste woningen met een voortuin te verbinden met de straat.

"En ook is er een groene haag aangegeven met een pad naar de voordeur. Dus je hebt als op de openbare weg loopt een natuurlijke afscheiding. Dat geeft meer het gevoel van een dorpsstraat", vertelde Theodor Koenen van BPD tijdens een eerdere presentatie.

'Beneden alle peil'

Na de cultuurhistorische toets komt het voorstel weer terug in de raad zodat deze het alsnog kan bespreken. Want zo is de overtuiging van het grootste gedeelte van de gemeenteraad: liever in één keer met volledige informatie discussiëren in plaats van in tweemaal met informatie achteraf.

Hoe lang de toetsing precies duurt, kon Van der Born niet zeggen. "Dit hoeft niet heel lang te duren, ik denk een paar weken."

VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters kon het nieuwe onderzoek absoluut niet waarderen: "Dit proces loopt al zo lang. Wij hebben vertrouwen in het college dat er al genoeg onderzoek gedaan is. Dit is volstrekt overbodig en een minachting voor de mensen die hun best doen om dit project voort te trekken. Dit is beneden alle peil."

