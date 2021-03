Emmen heeft haast met kap 170 jaar oude lindebomen

De gemeente Emmen hoopt dat de Raad van State voor de start van het broedseizoen op 15 maart groen licht geeft voor de kap van twee 170 jaar oude lindebomen in de Hoofdstraat. De bomen staan onder andere in de weg voor de vernieuwingswerkzaamheden aan het riool in de driehoek Hoofdstraat, zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Een Emmenaar vroeg om de vernietiging van de kapvergunning die de gemeente aan zichzelf heeft verleend. Emmen vindt de kap noodzakelijk, omdat de bomen in slechte staat verkeren en een fatale klap zouden krijgen na de aanleg van nieuwe rioolpijpen door het wortelstelsel.

Onderdeel opknapbeurt

De werkzaamheden aan het riool maken deel uit van een grote opknapbeurt van het centrum. Behalve een nieuwe riolering, komt er nieuwe bestrating, lantaarnpalen en straatmeubilair. Ook krijgt het groen een flinke opknapbeurt. Een elftal bomen, waaronder de twee stokoude linde's, moet volgens Emmen wijken voor het renovatieproject.

Dat schoot vooral verkeerd bij Hoofdstraatbewoner Gerard ter Veer. Hij woont pal tegenover een van de oude loofbomen. Volgens hem kunnen de twee oude linde's, die in 1911 al als forse bomen op een foto van de oude bioscoop Koh-i-noor te zien zijn, best behouden worden voor het nageslacht. Behalve dat het om historische bomen gaat, zorgen de bladeren in de kroon 's zomers voor verkoeling in de woning van Ter Veer. Verder vreest hij dat vogels en vleermuizen uit de omgeving zullen verdwijnen als de oude bomen worden gekapt.

Verlengen levensduur

Tijdens de rechtszaak in Den Haag zei Ter Veers woordvoerder dat de levensduur van de bomen met tientallen jaren kan worden verlengd als Emmen wat meer geld steekt in het onderhoud van de linde's en de verbetering van de grond waarin zij staan.

Volgens de gemeentewoordvoerster is dat een heilloze zaak. Volgens een ecoloog zouden de bomen sowieso binnen tien jaar afsterven. Nu nog investeren in de linde's zou weggegooid geld zijn. "Bovendien komen na de renovatie veel meer groen en bomen terug in de Hoofdstraat", aldus de zegsvrouw.

'Natte vingerwerk'

Emmenaar Ter Veer gelooft er niets van. "Dat onderzoek van de gemeentelijke ecoloog was natte vingerwerk. Het is alom bekend dat een linde heel oud kan worden, meer dan vijfhonderd jaar. Het is zonde om twee voor Emmen historische bomen op te offeren aan het riool. Als je de pijpen aan de andere kant van de Hoofdstraat legt kunnen de bomen blijven staan."

De Raad van State probeert binnen een week, voor de start van het broedseizoen, uitspraak te doen. Daarna is het te laat en moet de gemeente minimaal tot half juli wachten voordat ze door kan gaan met de werkzaamheden in de Hoofdstraat.

